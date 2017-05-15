Ваша страна создала хороший бизнес-климат, и мы уверены в успехе: китайские партнёры о сотрудничестве с Беларусью
Новости Беларуси. Глобальные изменения в экономической карте мира, создание дополнительных возможностей для роста и совершенно новая модель международных отношений. Сегодня лидеры стран Шёлкового пути приняли итоговое коммюнике первого форума «Один пояс и один путь». Масштабный саммит собрал глав 29 государств и правительств, а также руководителей крупных международных организаций.
Со своими предложениями на заседании круглого стола в Пекине выступил и Александр Лукашенко.
Президент Беларуси призвал мировое сообщество к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству. Состоялся и ряд важных двухсторонних встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня Международный конференц-центр «Яньциху» стал местом общения политиков с мировым именем. Живописный район Хуайжоу на берегу озера Яньци. Здесь в 2014 году проходила неформальная встреча лидеров АТЭС.
Си Цзиньпин и сегодня на правах хозяина встречает гостей.
Несмотря на такую нагрузку в эти в его глазах радость и спокойствие. Александр Лукашенко с искренней улыбкой приветствует друга рукопожатием.
Краткая экскурсия по комплексу, здание в виде главной достопримечательности Пекина – Храма неба. Еще в древности китайские императоры обращались именно к небу с молитвой о процветании государства. Протокольное фото – для истории и круглый стол – для обсуждений. Обстановка непринужденная, расположила в столь представительном кругу к откровенности. Лидеры высказывали мысли, делились идеями.
Проект «Один пояс и один путь» не только перекраивает экономическую карту мира, создает новые точки роста, но и формирует международные отношения нового типа. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, подтвердив, что Беларусь надежный, ответственный партнер Китая.
Си Цзиньпин в заключительном слове подчеркнул важность реализации проекта с Беларусью – «Великий камень».
Тем временем в Посольстве Республики Беларусь в Китае 4 китайские компании подписывали договоры и соглашения резиденства. Производитель термонасосов и три фирмы по производству светодиодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Ярошенко, глава Администрации государственного учреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:
Взаимовыгодность и инновационность создаваемых проектов на Шёлковом пути. И экологичность, так называемая зелёная экономика. Заключаем 4 договора резиденства, как раз, я бы сказал, характеризующее вот эти приоритеты разивития «Одного пояса, одного пути». Это инновационный продукт . Это продукт востребованный на европейских рынках. Взаимовыгодный он и для китайской стороны,
так как проекты имеют быструю окупаемость – 1,5 года.
С учетом преференций и выставленной политики.
Цзяньрун Жэн, начальник департамента коммерции провинции Гуандун:
Данные результаты достигнуты благодаря усилиям двух сторон и двух Президентов по совместному продвижению инициативы «Один пояс, один путь». Кстати Гуандун – одна из самых развитых провинций Китая.
У нас хорошие технологии, средства для развития инвестиций за рубежом.
Такие мероприятия, как форум «Один пояс и один путь» – лучшая площадка для общения. Такая география и ранг представителей, чем не повод обсудить состояние и перспективы отношений? Двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Реджепа Эрдогана – время сверить позиции.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Нужно активизировать работу с обеими странами по созданию совместных производств по производству, например, в Пакистане автотракторной техники, автомобильной техники, по производству комбайнов в Турции. Президенты договорились,
что в ближайшее время, будет проведено заседание совместной межправительственной комиссии с Турцией,
которая откладывалась в связи с внутренней ситуацией в Турции на достаточно продолжительный срок. Ближайшие полтора-два месяца мы проведём это заседание и обсудим конкретный план наших действий на перспективу.
Александр Лукашенко переговорил на полях форума с руководителями стран Азии, Африки и Латинской Америки. Президент общался очень активно и с представителями некоторых европейских стран. Очень хороший разговор, по мнению министра иностранных делЭ состоялся с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии, с руководством Вьетнама.
Буквально несколько часов назад Александр Лукашенко и глава крупнейшей китайской корпорации «СИТИК Групп» обсуждали возможные проекты в Беларуси.
Компания реализовала у нас проект по строительству трех цементных заводов.
Приступила к возведению автомобильного завода «БелДжи» и многофункционального комплекса по проспекте Победителей в Минске. Президент предложил руководству корпорации рассмотреть еще варианты ведения бизнеса в нашей стране, развернуть который можно буквально в ближайшее время.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень много слышал, читал о вас, о вашей компании, о вашем президенте компании, о ваших хороших делах и всегда задавался вопросом, почему компания по уши не вовлечена в бизнес в Беларуси. Да, у меня есть информация, что вы осуществляете проекты в нашей стране. Я хорошо знаю эти проекты, на некоторые ваши работы смотрю каждый день по два раза, проезжая мимо стройки. Тем не менее, для такой громаднейшей компании, как ваша «СИТИК Групп», это капля в море. Давайте подумаем о том, если у вас есть интерес,
чем мы будем заниматься в Беларуси, какой бизнес в ближайшее время развернём в Беларуси.
И во-вторых, вы скажете, что мы должны сделать. Ну и третье, есть небольшие проблемы по тем проектам, над которыми мы работаем с вами. Вы должны сказать, в чем эти проблемы с вашей точки зрения.
Чан Чжэньмин, председатель правления корпорации «СИТИК Групп» (Китай):
На встрече присутствуют руководители важнейших подразделений корпорации. Компания реализовала в Беларуси проект по строительству трех цементных заводов.
Также сейчас идёт работа по созданию совместного инновационного фонда
Чан Чжэньмин поблагодарил Александра Лукашенко за возможность встретиться, даже несмотря на такой напряженный график Президента. Корпорация «СИТИК Групп» инвестирует полтора миллиарда долларов в новые проекты в нашей стране.
Ван Цзюн, заместитель председателя правления, глава корпорации «СИТИК Групп» (Китай):
Сегодня есть возможность для сотрудничества с вашей страной. Например, в таких сферах, как сельское хозяйство, производство специальных роботов.
Ваша страна создала хороший бизнес-климат, и мы уверены в успехе.
Ольга Юруть, СТВ:
Форум «Один пояс, один путь» уже история. Однако идеи и предложения, высказанные на полях саммита, уже приняты к исполнению. Несмотря на грандиозный масштаб и представительную публику, в кулуарах эту встречу называют теплой и комфортной, словно погода этим вечером в Пекине.