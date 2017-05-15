Ваша страна создала хороший бизнес-климат, и мы уверены в успехе: китайские партнёры о сотрудничестве с Беларусью

Новости Беларуси. Глобальные изменения в экономической карте мира, создание дополнительных возможностей для роста и совершенно новая модель международных отношений. Сегодня лидеры стран Шёлкового пути приняли итоговое коммюнике первого форума «Один пояс и один путь». Масштабный саммит собрал глав 29 государств и правительств, а также руководителей крупных международных организаций. Со своими предложениями на заседании круглого стола в Пекине выступил и Александр Лукашенко. Президент Беларуси призвал мировое сообщество к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству. Состоялся и ряд важных двухсторонних встреч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня Международный конференц-центр «Яньциху» стал местом общения политиков с мировым именем. Живописный район Хуайжоу на берегу озера Яньци. Здесь в 2014 году проходила неформальная встреча лидеров АТЭС.

Си Цзиньпин и сегодня на правах хозяина встречает гостей. Несмотря на такую нагрузку в эти в его глазах радость и спокойствие. Александр Лукашенко с искренней улыбкой приветствует друга рукопожатием.

Краткая экскурсия по комплексу, здание в виде главной достопримечательности Пекина – Храма неба. Еще в древности китайские императоры обращались именно к небу с молитвой о процветании государства. Протокольное фото – для истории и круглый стол – для обсуждений. Обстановка непринужденная, расположила в столь представительном кругу к откровенности. Лидеры высказывали мысли, делились идеями.

Проект «Один пояс и один путь» не только перекраивает экономическую карту мира, создает новые точки роста, но и формирует международные отношения нового типа. Такое мнение высказал Александр Лукашенко, подтвердив, что Беларусь надежный, ответственный партнер Китая.

Си Цзиньпин в заключительном слове подчеркнул важность реализации проекта с Беларусью – «Великий камень». Тем временем в Посольстве Республики Беларусь в Китае 4 китайские компании подписывали договоры и соглашения резиденства. Производитель термонасосов и три фирмы по производству светодиодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ярошенко, глава Администрации государственного учреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

Взаимовыгодность и инновационность создаваемых проектов на Шёлковом пути. И экологичность, так называемая зелёная экономика. Заключаем 4 договора резиденства, как раз, я бы сказал, характеризующее вот эти приоритеты разивития «Одного пояса, одного пути». Это инновационный продукт . Это продукт востребованный на европейских рынках. Взаимовыгодный он и для китайской стороны,

так как проекты имеют быструю окупаемость – 1,5 года. С учетом преференций и выставленной политики.

Цзяньрун Жэн, начальник департамента коммерции провинции Гуандун:

Данные результаты достигнуты благодаря усилиям двух сторон и двух Президентов по совместному продвижению инициативы «Один пояс, один путь». Кстати Гуандун – одна из самых развитых провинций Китая.

У нас хорошие технологии, средства для развития инвестиций за рубежом. Такие мероприятия, как форум «Один пояс и один путь» – лучшая площадка для общения. Такая география и ранг представителей, чем не повод обсудить состояние и перспективы отношений? Двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Реджепа Эрдогана – время сверить позиции.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Нужно активизировать работу с обеими странами по созданию совместных производств по производству, например, в Пакистане автотракторной техники, автомобильной техники, по производству комбайнов в Турции. Президенты договорились,

что в ближайшее время, будет проведено заседание совместной межправительственной комиссии с Турцией, которая откладывалась в связи с внутренней ситуацией в Турции на достаточно продолжительный срок. Ближайшие полтора-два месяца мы проведём это заседание и обсудим конкретный план наших действий на перспективу. Александр Лукашенко переговорил на полях форума с руководителями стран Азии, Африки и Латинской Америки. Президент общался очень активно и с представителями некоторых европейских стран. Очень хороший разговор, по мнению министра иностранных делЭ состоялся с руководством Кении, Камбоджи, Эфиопии, с руководством Вьетнама. Буквально несколько часов назад Александр Лукашенко и глава крупнейшей китайской корпорации «СИТИК Групп» обсуждали возможные проекты в Беларуси. Компания реализовала у нас проект по строительству трех цементных заводов. Приступила к возведению автомобильного завода «БелДжи» и многофункционального комплекса по проспекте Победителей в Минске. Президент предложил руководству корпорации рассмотреть еще варианты ведения бизнеса в нашей стране, развернуть который можно буквально в ближайшее время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много слышал, читал о вас, о вашей компании, о вашем президенте компании, о ваших хороших делах и всегда задавался вопросом, почему компания по уши не вовлечена в бизнес в Беларуси. Да, у меня есть информация, что вы осуществляете проекты в нашей стране. Я хорошо знаю эти проекты, на некоторые ваши работы смотрю каждый день по два раза, проезжая мимо стройки. Тем не менее, для такой громаднейшей компании, как ваша «СИТИК Групп», это капля в море. Давайте подумаем о том, если у вас есть интерес,