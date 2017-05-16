Си Цзиньпин: диалог Беларуси и Китая достиг нового этапа, открываются новые перспективы

Новости Беларуси. Результаты пекинского форума, возможность взаимного введения безвизового режима, создание рабочей группы по борьбе с терроризмом. Президент Беларуси и Председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества между странами.

На встрече речь шла о проектах в экономике, социальной и военной сферах. Так, к примеру, Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси кредита в миллиард долларов для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Впрочем, двусторонний диалог не ограничивается только темами экономики и инвестиций. Беларусь полностью поддерживает решимость Китая брать на себя обязательство защищать мир во всем мире. Две страны даже намерены создать рабочую группу по борьбе с цветными революциями и терроризмом. Также Беларусь и Китай сегодня изучают возможность взаимного введения безвизового режима сроком до 30 дней. Такой вариант будут прорабатывать компетентные органы двух стран. Развитию диалога, несомненно, поможет и прошедший в Пекине саммит «Один пояс и один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То масштабное мероприятие, которое вы провели, заслуживает самого серьезного внимания. И это мероприятие уже обсуждается во всем мире. Думаю, что все еще впереди. Это очень мощный шаг, который вы смогли сделать, и, самое главное, привлечь к этому более 100 стран и государств нашей планеты. И я вчера сказал, что мы горды тем, что мы были первыми в Европе и одними из первых в мире, не просто поддержавшими идею «Одного пояса и одного пути», а начавшими реализацию этого масштабного проекта на территории Беларуси. Вы это все видели. Те сессии, которые бы проведены, те переговоры на полях саммита для каждого главы государства, который прибыл на этот форум, были очень полезными. Никто здесь время даром не терял.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Сегодня мы встретились, я очень рад этому. Во врем форума мы обсуждали роль Беларуси в реализации инициативы «Один пояс – Один путь». Ваша страна внесла огромный вклад. Сегодня между нашими странами установлено всестороннее сотрудничество. К тому же оно стабильное. Наш диалог достиг нового этапа, и сейчас открываются новые перспективы.

Рабочий визит Президента Беларуси в Китай завершился 16 мая. Он получился действительно результативным. Александр Лукашенко не только принял участие в саммите, но и провел ряд двусторонних встреч.

Беларусь одной из первых поддержала инициативу руководства Китая о возрождении Шелкового пути. Сегодня наша страна задействована в двух из четырех ключевых проектов. Среди них – индустриальный парк «Великий камень». Много говорили о нем и на двусторонней встрече лидеров, и на переговорах делегаций двух стран.

В эти дни даже подписали соглашение о создании китайско-белорусского венчурного фонда «Великий камень». Цена вопроса – 20 миллионов долларов.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Летом мы планируем подготовить уже учредительные документы. Основные решения все уже приняты. Планируем до 1 сентября, я думаю, уже учредить фонд. И параллельно мы подыскиваем проекты для того, чтобы профинансировать венчурные проекты за счет средств белорусско-китайского фонда уже в этом году.

Это был первый в истории подобный форум. На него прибыли лидеры 29 стран и делегации из более чем сотни государств.