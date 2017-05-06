12 суток вместо 60: первый контейнерный поезд с товарами отправился из Беларуси в Китай

Новости Беларуси. Белорусские товары в Китай по железной дороге. 6 мая со станции «Сморгонь» отправился по Шелковому пути в Китай первый контейнерный поезд с белорусскими товарами.

Составу предстоит преодолеть около 10 тысяч километров до китайского города Чэнду.

Что везет поезд в КНР и какие перспективы для нашей экономики открывает стальная магистраль? Узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настал тот момент, когда белорусские производители настолько нарастили экспорт в Китай, что логистика просто не может стоять на месте. Железнодорожное сообщение – выгодный вариант для всех.