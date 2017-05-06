12 суток вместо 60: первый контейнерный поезд с товарами отправился из Беларуси в Китай
Новости Беларуси. Белорусские товары в Китай по железной дороге. 6 мая со станции «Сморгонь» отправился по Шелковому пути в Китай первый контейнерный поезд с белорусскими товарами.
Составу предстоит преодолеть около 10 тысяч километров до китайского города Чэнду.
Что везет поезд в КНР и какие перспективы для нашей экономики открывает стальная магистраль? Узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Настал тот момент, когда белорусские производители настолько нарастили экспорт в Китай, что логистика просто не может стоять на месте. Железнодорожное сообщение – выгодный вариант для всех.
Александр Лизунов, заместитель начальника службы внешнеэкономической деятельности Управления Белорусской железной дороги:
Сегодня основной поток грузов идет из Китая в Европу, а обратно возвращаются, в основном, порожние контейнеры.
Вот это как раз нам потенциал для того, чтобы наши экспортеры могли удешевлять перевозку, включиться в эту перевозку возвратом.
Контейнерный поезд в Китай не только удешевляет затраты на транспортировку, но и бережет нервы производителям. Известный факт: чем проще логистика, тем надежнее доставка.
Галина Буро, СТВ:
Расстояние до китайского города Чэнду – почти 10 тысяч километров. Раньше чтобы доставить туда товар из Беларуси, использовался морской путь. И путешествие груза могло растянуться на 60 дней.
Поезд же прибудет в Поднебесную уже на 12 сутки – а это почти в 5 раз быстрее.
Железнодорожным первопроходцем стало сморгонское деревообрабатывающее предприятие. До этого на пробу компания уже отправляла ДСП и ламинат, но морским путем. Китайские потребители оценили продукт и подписали контракт на крупные поставки.
Людмила Сырникова, заместитель директора по коммерческим вопросам деревообрабатывающего предприятия:
Коль скоро даже китайский потребитель сегодня готов себе позволить закупать продукцию из Беларуси, то это говорит о многом. В том числе о том, что они удовлетворены качеством.
Железная дорога – как стальная нить сотрудничества Запада и Востока. Отправление первого контейнерного поезда с белорусскими товарами – момент исторический.
Сегодня все больше компаний заключают контракты с Китаем, поэтому интерес к железнодорожной транспортировке растет.
Александр Янчевский, первый заместитель генерального директора «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги:
Мы сегодня можем предоставить весь комплекс услуг, начиная от предоставления подвижного состава и заканчивая сервисом как в Европе, так и в Китае.
Начало положено.
В ближайшее время железной дорогой смогут отправлять и продукты питания. Сохранить их помогут рефрижераторные контейнеры.