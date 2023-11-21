«Фабрика эльфов» на Западе: как устроена контрпропаганда против России?

Российские интернет-издания провели масштабное расследование о сети фейковых аккаунтов. Согласно опубликованным данным, в Вильнюсе и Тбилиси последние два года действует, так называемая, «фабрика эльфов». Это сеть офисов из 200 человек, занимающихся контрпропагандой, формированием общественного мнения против России, СВО и российско-белорусских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности расскажет Андрей Лазуткин в рубрике «Занимательная политология».

Что такое «фабрика эльфов» и чем они занимаются? Андрей Лазуткин, политолог:

Многие слышали про ЦИПСО – центры информационных операций на Украине, но когда кто-то за деньги пишет комментарии в интернете, это не информационная операция. То, что они делают – просто показывают, что у боевых действий якобы нет той поддержки, о которой официально говорят в России. Идет имитация низовой точки зрения «от народа», и чтобы набрать лайки у лояльной аудитории, они используют довольно мягкие высказывания, типа, «все неоднозначно», «правды никто не скажет», «я сам уже никому не верю». С написанием таких комментариев справится даже школьник, поэтому и платили немного – сотрудники фирмы в Грузии получали 800 евро, и 1200 – сотрудники в Литве. По паритету цен это как 800 и 1200 рублей в Беларуси, и за эти деньги надо было писать 120 комментариев в сутки. Поскольку проект запустили после СВО, и набирали туда эмигрантов, для которых русский язык родной, явно там были как недовольные оплатой труда, так и засланные люди, которые ушли оттуда вместе с рабочими документами.

Сотрудники работают в две смены и ежедневно получают список новостей, которые так или иначе связаны с СВО. Под каждую новость уже написаны 8-10 готовых комментариев, их надо просто творчески развить. Ради интереса, мы посмотрели, какие тезисы касались Беларуси. К примеру, когда происходили переговоры двух президентов по ядерному оружию, вот какие темы давали сотрудникам для комментирования. «Пропагандой» они это не называют, потому что в западных СМИ слово имеет негативный оттенок, его можно употреблять только в отношении нас или русских. То есть мы плохие пропагандисты, а они хорошие, и за американские деньги занимаются «стратегической коммуникацией».

Как создается недоверие между Россией и Беларусью? Но все это не особо опасно. Умные люди сегодня комментариев не пишут и даже не читают. А объект настоящей информационной операции – это не случайные граждане в интернете, которые листают новости. А те, то принимает решения в государстве, в идеале – президент. Например, когда в 2020 году в Беларусь перед выборами непонятно зачем приехали сотрудники «Вагнера», была создана видимость, что Россия здесь что-то готовит. То же самое с бывшим банкиром, которого пытались выставить как якобы ставленника Кремля от российского банка. И блогером из Гомеля, которого до выборов никто не знал, а потом вдруг всплыли его фотографии с Ксенией Собчак. Вот это как раз примеры сложных и точных информационных операций, чтобы создать недоверие между двумя странами, показать, что за действиями прозападной оппозиции якобы на самом деле стоит Россия. Понятно, что это делает разведка, а не случайные люди на небольшой зарплате, которые пишут комментарии.

А в западной разведке, скорее всего, исходят из того, что и Беларусь, и Россия без особых проблем проведут выборы в следующем году. Все условия для этого есть, поэтому направлять усилия на их срыв бесполезно. Скорее всего, они будут качать тему взаимного недоверия, пытаться разбить союз Беларуси и России, подсвечивать какие-то противоречия в ОДКБ. Примеры, как они сегодня работают в этом направлении, – Армения и Казахстан. Там очень внимательно, используя любой инфоповод, общественное мнение пытаются повернуть против любых форм интеграции с Россией. И если Запад не может грубо поменять власть – это не получилось ни в Беларуси, ни в Казахстане – они будут работать против связей России в СНГ и ЕАЭС. Условно, тому же президенту Казахстана будут задним числом рассказывать, что это Россия организовала январские события, чтобы зайти в страну, захватить суверенитет и природные ресурсы. А в Армении об этом уже говорят прямым текстом, после проигранной Карабахской войны, где в неудачах обвинили исключительно ОДКБ и Россию.

Навальный – второй Нельсон Мандела. Как Запад создает авторитет задним числом? Кроме того, сегодня еще идет война, у которой могут быть самые разные результаты. Например, завтра обе стороны скажут, что они победили, подпишут мир, а новая граница пройдет по линии фронта. И в России следующие 10 лет может быть ситуация, которая не устроит ни патриотов, ни либералов. Отсюда Западу нужна заготовка, чтобы через 10 лет вылепить из нее все что угодно, под любой запрос. Такой заготовкой, по всей видимости, является Навальный. Потому что самое интересное во всей истории с комментаторами из Вильнюса и Тбилиси – это то, что нитки от них идут только к одной организации, к фонду Навального, хотя есть и другая российская оппозиция. Видимо, американцы считают, что он сколько-то лет отсидит в колонии, за это время в России поменяется власть, и потом его триумфально выберут, как Нельсона Манделу в ЮАР.