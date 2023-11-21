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Министр обороны Казахстана прибыл с официальным визитом в Беларусь

21 ноября 2023 13:36
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В преддверии сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске 22 ноября пройдут совместные заседания Советов министров иностранных дел, обороны и Комитета секретарей Советов безопасности организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Казахстана прибыл с официальным визитом в Беларусь-1

В белорусскую столицу уже начали прибывать зарубежные гости. С официальным визитом в нашей стране министр обороны Казахстана.

Министр обороны Казахстана прибыл с официальным визитом в Беларусь-4

Сегодня глава ведомства посетил факультет Генштаба Вооруженных Сил Военной академии. Для гостей провели экскурсию, познакомили со структурой учреждения, подробно рассказали о задачах и системе подготовки военных кадров. Отдельно остановились на вопросах белорусско-казахстанского сотрудничества в сфере военного образования. После состоялась встреча министров обороны Беларуси и Казахстана.

Взгляды наших стран на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности схожи, – отметили стороны. Вместе главы оборонных ведомств дадут оценку уровню военного сотрудничества между нашими странами.

# Беларусь-Казахстан # Фотофакт

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