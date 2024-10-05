Этой картине почти 100 лет. И ведь что говорить, этому поспособствовала в том числе наша страна. Яркая, смелая, откровенная риторика Минска помогает многим странам разобраться. Стойкость в 2020 году Беларуси делает и другие страны смелее. Мол, цветная революция может и не пройти. А средние государства мира отряхивают со своих плеч пепел разбомбленных Югославии и Ливии. Понятно, это Россия и Китай диктуют свое видение. Но, простите, не выстояла бы тогда Беларусь, курские события были бы и под Смоленском, Брянском и под Псковом. Это для тех, кто все еще смотрит на нашу страну свысока. Мудрый Китай уже давно признал нашу роль в истории мировой политики.

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