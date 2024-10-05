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Пустовой: многие государства прозревают! Этому способствует Беларусь

05 октября 2024 18:45
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: многие государства прозревают! Этому способствует Беларусь -2

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Многие государства прозревают, зарождается Глобальный Юг, мировое восстание Спартака. Вот так этот процесс предвидел американский художник Роберт Беркли.

Пустовой: многие государства прозревают! Этому способствует Беларусь -4

Этой картине почти 100 лет. И ведь что говорить, этому поспособствовала в том числе наша страна. Яркая, смелая, откровенная риторика Минска помогает многим странам разобраться. Стойкость в 2020 году Беларуси делает и другие страны смелее. Мол, цветная революция может и не пройти. А средние государства мира отряхивают со своих плеч пепел разбомбленных Югославии и Ливии. Понятно, это Россия и Китай диктуют свое видение. Но, простите, не выстояла бы тогда Беларусь, курские события были бы и под Смоленском, Брянском и под Псковом. Это для тех, кто все еще смотрит на нашу страну свысока. Мудрый Китай уже давно признал нашу роль в истории мировой политики.

Подробности в видео.

# Евгений Пустовой # Авторская журналистика на СТВ # Международная политика

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