Казахстан готовится принять Совет глав государств СНГ и Высший Евразийский экономический совет

Новости Казахстана. 16 октября Казахстан станет центром политической жизни стран Содружества. Там пройдут сразу два крупных саммита – Совет глав государств СНГ и Высший Евразийский экономический совет.

За круглым столом лидерам действительно есть что обсудить. Это и борьба с преступностью, и международным терроризмом. Между тем, готовить почву для завтрашних переговоров на высшем уровне уже сегодня начали главы внешнеполитических ведомств.

Казахстан в ожидании двух крупных политических событий. Уже 16 октября там пройдут два больших саммита. В страну прибудут лидеры стран Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

А 15 октября в Астане интеграционные вопросы обсуждают главы внешнеполитических ведомств Содружества. Кстати, в 2016 году этой организации исполняется 25 лет. Для любого интеграционного объединения дата серьезная. Да и вклад Организации в формирование современной геополитической картины сегодня явно неоспорим. Ведь восстанавливать экономические и политические связи в начале сложных 90-ых начали именно на площадке СНГ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Сегодня мы имеем действительно эффективно действующие договоры, которые нацелены на активизацию нашего взаимного сотрудничества на основе взаимной выгоды, экономической целесообразности. СНГ в свое время сыграла объединяющую роль. И сегодня целесообразность сохранения этой организации признается всеми без исключения лидерами государств постсоветского пространства.

На повестке дня – более 20 вопросов. Больше всего внимания политики уделят двум из них – 70-летию создания ООН и 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Эти темы накануне саммитов детально прорабатывали белорусские эксперты. Планируется, что в итоге главы государств выработают единый подход в этих вопросах и сделают совместное заявление.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Предстоящий год, год 30-летия аварии на Чернобыльской АЭС, будет отмечен рядом мероприятий, которые инициировала Республика Беларусь. И принятие нашими партнерами по СНГ, главами государств Содружества соответствующего обращения к международному сообществу – это важный элемент данной работы.

Авария на Чернобыльской АЭС – одна из наиболее болезненных страниц в истории Беларуси. Только по самым грубым подсчетам, экономический ущерб от катастрофы составил 235 миллиардов долларов. К сожалению, он не измеряется только в деньгах.

В борьбе с последствиями аварии наша страна в основном опирается только на свои ресурсы. С 1991 года республика потратила из госбюджета свыше 20 миллиардов долларов.

Сегодня наш опыт в этом направлении, а это технологии, медицинские разработки, востребованы во многих странах. В новом документе белорусские эксперты призывают прилагать максимум усилий для устранения последствий этой техногенной катастрофы.

Юрий Соловьев, председатель Совета Белорусского общественного объединения «Экологическая инициатива»:

И Украина, и Россия как наши страны-соседи также пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС, но в гораздо меньшей степени. Однако объем той помощи, которая выделялась, допустим, Украине, измеряется в миллиардах долларов. Сегодня, скажем так, есть этот дисбаланс. Хотелось бы, чтобы он был устранен. То, что сегодня в Казахстане происходит обсуждение этого вопроса, будет очень положительным поводом для того, чтобы опять привлечь внимание к этой теме.

Еще одна важная дата для мировой общественности – 70-летие ООН – обостряет и глобальные проблемы. О кризисе международных структур говорил и президент Беларуси на саммите ООН в Нью-Йорке. Александр Лукашенко обратил внимание мировой общественности на то, что Организация Объединенных Наций уже перестала быть площадкой для урегулирования конфликтов, а международные резолюции зачастую становятся средством давления на то или иное государство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Находясь в Организации Объединенных Наций, не могу не затронуть кризис международных структур. В целом возникает ощущение, что их роль в последнее время сводится к тому, чтобы быть местом споров между государствами, а зачастую и средством давления на отдельные страны, которые чем-то не угодили сильным мира сего. Глубоко убежден, что ООН не должна использоваться для демонстрации чьей-то силы. Это ослабляет Организацию, разрушает доверие к ней, противоречит самой ее природе и предназначению. Неудивительно, что традиционные международные структуры играют недостаточную роль как в предотвращении, так и в урегулировании конфликтов.

В Казахстане в эти дни продолжают обсуждать эту тему. В проекте заявлений глав государств СНГ отмечается важность реформы и совершенствования структуры ООН.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

Настоятельно необходимо укрепить роль ООН в системе международной безопасности, придать Организации именно то значение, которое планировалось, чтобы не было новой мировой войны. Дать механизмы, дать инструменты, чтобы ООН реально могла эти вещи регулировать. Сделать так, чтобы ООН по факту защищала не интересы, соответственно, нескольких ведущих стран мира со своими союзниками, а могла защищать интересы всех стран мира.

15 октября главы внешнеполитических ведомств рассмотрели и другие вопросы, которые уже завтра в широком кругу обсудят лидеры государств Содружества. Ожидается подписание документов по сотрудничеству в сфере миграции, борьбе с преступностью, охране границ. Обсудят и вопросы военного взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.