Чем запомнится избирательная кампания-2015? Интервью председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной в программе «Неделя» 18 октября

Новости Беларуси. К самой обсуждаемой теме недели. Во время выборов Президента Беларуси наблюдателей на избирательных участках в крупных городах и Минске было зачастую более, чем членов избиркомов. Об этом 15 октября рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина в интервью телеканалу СТВ.

Чем еще запомнится избирательная кампания-2015? На эти и другие вопросы глава ЦИК ответила программе «Неделя».

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Эта кампания, наверное, технологически уже иная. Технологически изменились подходы и к ведению, например, предвыборной агитации, они стали более совершенными. У нас появилось частное финансирование избирательной кампании кандидатов в Президенты. И, разумеется, отношение населения. Население в этом раз находилось, скажем так, в ином психологическом состоянии, которое было продиктовано внешними событиями, которые окружают Беларусь и которые заставляют население быть более прагматичными.

Полную версию интервью с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной смотрите в воскресенье в 19.30 в программе «Неделя».