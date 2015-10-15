В преддверии саммита глав государств в Астане 15 октября собрались МИДы СНГ

Новости Беларуси. В преддверии саммита глав государств в Астане сегодня, 15 октября, собрались министры иностранных дел СНГ. Руководители внешнеполитических ведомств обсудят вопросы сотрудничества в рамках Содружества, обменяются мнениями по региональным и глобальным проблемам. Особое внимание гуманитарному взаимодействию. Речь пойдет об образовании, культуре, молодежной политике. Также стороны рассмотрят план мероприятий, посвященных 25-летию СНГ, которое отмечается в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.