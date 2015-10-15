В Совете Республики рассмотрели вопросы предоставления иностранной безвозмездной помощи и ряд международных соглашений

Новости Беларуси. Насыщенный день в белорусском Парламенте. 15 октября в рамках осенней сессии в Совете Республики рассмотрели вопросы предоставления иностранной безвозмездной помощи, а также ряд международных соглашений. В верхней палате Парламента одобрили новшества и в торговой сфере.

Это заседание Совета Республики проходит как раз после важного и самого обсуждаемого события в стране: в Беларуси избрали Президента. Об этом говорят в кулуарах Парламента и с высокой трибуны.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

83,47% отдали свои голоса за Александра Григорьевича Лукашенко, что является ярким свидетельством высочайшего доверия народа к Александру Григорьевичу Лукашенко и проводимому им социально-экономическому и политическому курсу.

Спикер верхней палаты Парламента говорит о необходимости это доверие поддерживать, решая проблемы простых людей, содействуя работе предприятий, налаживая зарубежные контакты. И сегодня помимо ратификации международных соглашений, например, о дружбе и сотрудничестве Беларуси и Китая, Совет Республики одобрил новшества в торговой сфере.

Лилия Мороз, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Например, приезжает к нам иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно въезжает, временно проживает. Он может торговать у нас на рынках, в специально отведенных местах. Но есть ограничения: только пять дней в течение календарного месяца. Что касается наших граждан, здесь временных ограничений нет.

Рассмотрели парламентарии порядок предоставления иностранной безвозмездной помощи. Специально для этого проанализировали опыт Казахстана, России, Австрии, Великобритании, США и других государств. Эта сфера деятельности в Беларуси регулируется Декретом Президента.

Валерий Скакун, директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь:

Декретом детально выстроен механизм по использованию иностранной безвозмездной помощи физическими и юридическими лицами. Если получателями выступают физически лица, отменена норма регистрации в департаменте по гуманитарной деятельности. Физические лица освобождены от уплаты налога на доходы, получающие эту помощь до 200 базовых величин.

Члены Совета Республики, которые хорошо знают, чем живут люди на местах, будут задействованы и в подготовке важных программных документов. Это анонсировал председатель верхней палаты Национального собрания. Сейчас завершается работа над проектами прогноза социально-экономического развития, республиканского бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2016 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.