Лукашенко поручил нынешнему правительству исполнять обязанности до формирования нового

Александр Лукашенко поручил нынешнему составу правительства исполнять обязанности до формирования нового. В соответствии с Конституцией, после официального утверждения результатов выборов ЦИК, правительство сложило полномочия перед вновь избранным Президентом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти, глава государства своим указом поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю аппарата Совмина продолжить выполнение обязанностей. Как и ранее, в состав правительства по должности вошли председатели Комитета госконтроля, Национального статистического комитета, президиума Национальной академии наук Беларуси, правления Белкоопсоюза.