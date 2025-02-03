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Лукашенко поручил нынешнему правительству исполнять обязанности до формирования нового

03 февраля 2025 13:36
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Александр Лукашенко поручил нынешнему составу правительства исполнять обязанности до формирования нового. В соответствии с Конституцией, после официального утверждения результатов выборов ЦИК, правительство сложило полномочия перед вновь избранным Президентом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поручил нынешнему правительству исполнять обязанности до формирования нового-2

Для обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти, глава государства своим указом поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю аппарата Совмина продолжить выполнение обязанностей. Как и ранее, в состав правительства по должности вошли председатели Комитета госконтроля, Национального статистического комитета, президиума Национальной академии наук Беларуси, правления Белкоопсоюза.

# Александр Лукашенко # Правительство Беларуси

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