Лукашенко поручил нынешнему правительству исполнять обязанности до формирования нового

Александр Лукашенко поручил нынешнему составу правительства исполнять обязанности до формирования нового. В соответствии с Конституцией, после официального утверждения результатов выборов ЦИК, правительство сложило полномочия перед вновь избранным Президентом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.