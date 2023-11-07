Политолог: «ЕС сейчас – это колония Америки». Как США заставляют Европу спонсировать Украину
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Максимилиан Кра, депутат Европейского парламента (Германия):
Думаю, что республиканцы в Конгрессе сейчас режут финансирование Украины. И потом администрация Байдена и американское глубинное государство обратятся к Брюсселю и скажут: у нас теперь нет денег, пришел ваш черед финансировать. И тогда Европа станет главным или даже единственным спонсором этой войны. Вот чего я опасаюсь.
Марсель де Грааф, депутат Европейского парламента (Бельгия):
И это уже происходит. Недавно Германия пообещала еще миллиард Украине, в то время как США дополнительно выделили только 200 миллионов. Иными словами, Германия берет нагрузку на себя.
Максимилиан Кра:
А на следующей неделе в Европарламенте состоятся дебаты о выделении новой кредитной линии. Республиканцы отказываются давать деньги и перекладывают это на нас, европейцев. Но тогда нам и предстоит бороться за то, чтобы остановить все это безумие.
Могли ли представить глобалисты, что такие голоса будут слышны и реванш будет действительно близок?
Александр Скубченко, украинский политолог:
Голоса «против» всегда были, есть и будут. По сути, ЕС сейчас – это колония Америки. Америка выкачивает ресурсы, действует в своих интересах. Они говорят, что Америка перекладывает расходы по Украине на Евросоюз. Нет! Она просто им говорит: вы должны профинансировать, вы колония, вы и финансируйте. Они воюют деньгами Евросоюза.
Эти голоса есть – безусловно. Я не могу с уверенностью сказать, что реванш будет. Но он может быть. Пять лет это будет или 10 – США решает свои проблемы по максимуму. Пока на территории находятся базы Вооруженных сил США, что Германия может сделать? Пока там будет военная база, Германия будет колонией Америки.
Вадим Боровик, политолог:
Почему американцы сразу уничтожили «Северные потоки». Они понимали, что, возможно, в Европе одумаются… Просто чтобы технологически невозможно было мгновенно подключить. Сегодня они же покупают российские энергоносители, переплачивая американским посредникам.
Страшно что? Посмотрите на беспринципность их политики, они готовы пожертвовать частью европейских государств, особенно в Восточной Европе, и в военном плане, если им это понадобится. Если бы получилась локальная провокация, даже обмен ударами тактическим ядерным оружием, у них очень глобальная продуманная игра. Они очень филигранно используют уязвимость Европы. У США надо учиться уметь использовать противоречия между регионами.
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