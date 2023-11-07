Политолог: «ЕС сейчас – это колония Америки». Как США заставляют Европу спонсировать Украину

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Максимилиан Кра, депутат Европейского парламента (Германия):

Думаю, что республиканцы в Конгрессе сейчас режут финансирование Украины. И потом администрация Байдена и американское глубинное государство обратятся к Брюсселю и скажут: у нас теперь нет денег, пришел ваш черед финансировать. И тогда Европа станет главным или даже единственным спонсором этой войны. Вот чего я опасаюсь.

Марсель де Грааф, депутат Европейского парламента (Бельгия):

И это уже происходит. Недавно Германия пообещала еще миллиард Украине, в то время как США дополнительно выделили только 200 миллионов. Иными словами, Германия берет нагрузку на себя. Максимилиан Кра:

А на следующей неделе в Европарламенте состоятся дебаты о выделении новой кредитной линии. Республиканцы отказываются давать деньги и перекладывают это на нас, европейцев. Но тогда нам и предстоит бороться за то, чтобы остановить все это безумие. Могли ли представить глобалисты, что такие голоса будут слышны и реванш будет действительно близок?