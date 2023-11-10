Вопросы молодёжной политики Беларуси и Китая обсудили в Минске

Новости Беларуси. Молодежное научное общество Беларуси и Китая предложила создать председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Инициативу спикер озвучила на заседании круглого стола по вопросам молодежной политики двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беседа состоялась в формате видеоконференции. Стороны отметили важность всепогодного и всестороннего развития стратегического партнерства, которого Беларусь и Китай достигли благодаря дружбе глав государств. Теперь взаимодействие необходимо наладить и среди молодежных кругов.

Здесь хорошие перспективы по части цифрового обучения и реализации совместных образовательных программ. А создание белорусско-китайского молодежного научного общества может стать единой платформой для дополнительных возможностей в сфере научно-технического и инновационного сотрудничества.