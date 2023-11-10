Вопросы молодёжной политики Беларуси и Китая обсудили в Минске
Новости Беларуси. Молодежное научное общество Беларуси и Китая предложила создать председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Инициативу спикер озвучила на заседании круглого стола по вопросам молодежной политики двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беседа состоялась в формате видеоконференции. Стороны отметили важность всепогодного и всестороннего развития стратегического партнерства, которого Беларусь и Китай достигли благодаря дружбе глав государств. Теперь взаимодействие необходимо наладить и среди молодежных кругов.
Здесь хорошие перспективы по части цифрового обучения и реализации совместных образовательных программ. А создание белорусско-китайского молодежного научного общества может стать единой платформой для дополнительных возможностей в сфере научно-технического и инновационного сотрудничества.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Наши теплые взаимоотношения между нашими странами позволяют находить точки соприкосновения, общий язык во многих вопросах, как история, культура, поддержка молодежных инициатив, поддержка социальная со стороны государства, чтобы молодежь могла реализовать проекты.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Государственный визит Президента Республики Беларусь в Китайскую Народную Республику придал новый импульс развитию двусторонних отношений Республики Беларусь и Китайской Народной Республики по всем направлениям. В том числе межпарламентскому взаимодействию. Перспективы, совместное активное взаимодействие и контакты будут способствовать развитию двусторонних отношений и в целом способствовать формированию многополярного мира.
Такие встречи членов Совета Республики с руководством парламента Китая уже стали традицией. Во время одной из них Наталья Кочанова предложила преобразовать группу дружбы между парламентами Китая и Беларуси в межпарламентскую комиссию высокого уровня по сотрудничеству. И сегодня эти соглашения уже подписаны.