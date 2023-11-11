«Драматургия не американская». Трагедия в Газе – кто написал сценарий? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

Почему мир просто наблюдает за разворачивающейся в Газе трагедией? И как это отразится на международных отношениях?

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:

Двоюродные братья между собой делят этот кусок земли и при этом всем втягивают всю землю, всю планету в этот глобальный конфликт. Здесь не война религий или вероисповеданий. Сценарий написал кто-то другой.

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:

Весь этот сценарий, связанный с ХАМАСом и с событиями 7 октября, для меня совершенно очевидно, что из этого торчат британские уши, даже видно, что именно сасовские инструкторы готовили этих людей. Драматургия чужая, драматургия не американская.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):

Давайте, безусловно, держать фокус пока там, но давайте не будем забывать то, что американцы называют Big Picture. Это все по поводу нас тоже, мы должны быть готовы.