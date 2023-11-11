«Драматургия не американская». Трагедия в Газе – кто написал сценарий? Анонс «САСС уполномочен заявить»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
Почему мир просто наблюдает за разворачивающейся в Газе трагедией? И как это отразится на международных отношениях?
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:
Двоюродные братья между собой делят этот кусок земли и при этом всем втягивают всю землю, всю планету в этот глобальный конфликт. Здесь не война религий или вероисповеданий. Сценарий написал кто-то другой.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Весь этот сценарий, связанный с ХАМАСом и с событиями 7 октября, для меня совершенно очевидно, что из этого торчат британские уши, даже видно, что именно сасовские инструкторы готовили этих людей. Драматургия чужая, драматургия не американская.
Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Давайте, безусловно, держать фокус пока там, но давайте не будем забывать то, что американцы называют Big Picture. Это все по поводу нас тоже, мы должны быть готовы.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Вот этот кризис лидерства, неспособность американцев обеспечить безопасность, в том числе и на Ближнем Востоке. Вот в этом их главная вина. Они не выполнили ту функцию, на которую претендуют.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 12 ноября, в 22:00.