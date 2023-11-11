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«Драматургия не американская». Трагедия в Газе – кто написал сценарий? Анонс «САСС уполномочен заявить»

11 ноября 2023 15:06
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

«Драматургия не американская». Трагедия в Газе – кто написал сценарий? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ:
Почему мир просто наблюдает за разворачивающейся в Газе трагедией? И как это отразится на международных отношениях?

«Драматургия не американская». Трагедия в Газе – кто написал сценарий? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, немецкий предприниматель:
Двоюродные братья между собой делят этот кусок земли и при этом всем втягивают всю землю, всю планету в этот глобальный конфликт. Здесь не война религий или вероисповеданий. Сценарий написал кто-то другой.

«Драматургия не американская». Трагедия в Газе – кто написал сценарий? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Весь этот сценарий, связанный с ХАМАСом и с событиями 7 октября, для меня совершенно очевидно, что из этого торчат британские уши, даже видно, что именно сасовские инструкторы готовили этих людей. Драматургия чужая, драматургия не американская.

«Драматургия не американская». Трагедия в Газе – кто написал сценарий? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Давайте, безусловно, держать фокус пока там, но давайте не будем забывать то, что американцы называют Big Picture. Это все по поводу нас тоже, мы должны быть готовы.

«Драматургия не американская». Трагедия в Газе – кто написал сценарий? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Вот этот кризис лидерства, неспособность американцев обеспечить безопасность, в том числе и на Ближнем Востоке. Вот в этом их главная вина. Они не выполнили ту функцию, на которую претендуют.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 12 ноября, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Вальдемар Гердт # Каринэ Геворгян # Рафаэль Ордуханян # Вадим Гигин # Фотофакт

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