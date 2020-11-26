Какие вопросы обсудят Александр Лукашенко и Сергей Лавров?

Новости Беларуси. Ситуация в нашей стране, а также двусторонние и международные темы. В Минске 26 ноября проходит коллегия министерств иностранных дел Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ситуация в нашей стране, а также двусторонние и международные темы. В Минске 26 ноября проходит коллегия министерств иностранных дел Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы ведомств уже успели провести встречу один на один. После переговоров в узком составе планируется продолжить обсуждение двусторонней и международной повестки, перспективы снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Сегодня же с главой МИД России встретится Президент Беларуси. Александр Лукашенко и Сергей Лавров обсудят торгово-экономическое взаимодействие двух стран, а также международные темы. Блок вопросов касается сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.