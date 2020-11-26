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Сергей Лавров в Минске. Какие вопросы будет обсуждать глава МИД России?

26 ноября 2020 06:39
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Новости Беларуси. Ситуация в Беларуси, а также ключевые вопросы союзной и международной повестки дня. Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 ноября глава внешнеполитического ведомства России примет участие в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел двух стран. Стороны планируют рассмотреть выполнение программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства, включая международные организации, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. В центре внимания также отношения с Евросоюзом, возможность участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.

Сергей Лавров в Минске. Какие вопросы будет обсуждать глава МИД России?-1

По итогам переговоров планируется подписание ряда совместных документов. Кроме того, программой визита предусмотрена встреча Сергея Лаврова с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

# Беларусь-Россия # Сергей Лавров # Владимир Макей # Фотофакт

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