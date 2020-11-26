Сергей Лавров в Минске. Какие вопросы будет обсуждать глава МИД России?

Новости Беларуси. Ситуация в Беларуси, а также ключевые вопросы союзной и международной повестки дня. Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 ноября глава внешнеполитического ведомства России примет участие в совместном заседании коллегии министерств иностранных дел двух стран. Стороны планируют рассмотреть выполнение программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства, включая международные организации, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. В центре внимания также отношения с Евросоюзом, возможность участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, взаимодействие в сфере международной информационной безопасности.