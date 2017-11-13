Какие проекты свяжут Беларусь и Калининградскую область в ближайшее время?

Новости Беларуси. Беларусь и Калининградская область готовы работать по всем направлениям. Речь об этом шла 13 ноября на встрече Александра Лукашенко с губернатором региона Антоном Алихановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российский чиновник с официальным визитом в Беларуси впервые. Однако это не помешало провести разговор в позитивном ключе. По словам Алиханова, Беларусь для Калининграда – особый партнер, сосед и братский народ. А одной из перспективных сфер во взаимной работе российский гость назвал аграрную отрасль. Впрочем, уже по итогам встречи стало понято, что одной лишь этой сферой сотрудничество не ограничится.

Евгений Горин, СТВ:

Калининградская область для Беларуси – один из самых близких российских регионов. Пока что географически, но после встречи губернатора с Александром Лукашенко она может стать гораздо ближе и в экономическом смысле. Антон Алиханов – самый молодой российский губернатор. Сейчас ему 31 год. Первый официальный визит после победы на выборах – в Беларусь. Впечатления от стиля работы нового главы российского региона – деловой и оперативный подход. Первые возможные проекты обозначиваются уже на протоколе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, что этот ваш приезд даст дальнейший толчок к развитию наших отношений. Мы рассматриваем ваш регион как очень перспективного и близкого нам торгово-экономического партнера. Пусть абсолютные цифры невелики, но есть куда расти. Есть проекты, программы, по которым мы можем сотрудничать. Возможности есть хорошие для углубления промышленной кооперации, усиления взаимодействия в аграрной сфере. Особенно когда у вас сельское хозяйство на подъеме, по 8-9 % прибавляет в год. Это очень высокие темпы. Но я ведь знаю, что вы уже уперлись в какой-то потолок. Сельское хозяйство у вас в основном на низких почвах. Мелиорация и прочее – от этого никуда не уйдешь. У нас тоже эта проблема возникла, но мы над ней работаем порядка двух пятилеток. В мелиоративных вопросах, подготовки почв, освоению, восстановлению вы можете рассчитывать на Беларусь. Мы здесь можем значительно помочь и наукой, и практикой.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:

Мы сегодня активно поработаем. У нас есть о чем поговорить. Я хочу обозначить несколько тем. Вы совершенно правильно затронули мелиорацию. Мы с министром сельского хозяйства, когда готовили визит, Наталья Евгеньевна говорила о том, что у белорусов очень похожая ситуация с мелиорацией. И есть, что самое важное, сохранившиеся проектные институты, которые в этом могут помочь. Калининградская область – это единственный регион России, где мелиорированы почти все агроземли. Продовольственная безопасность очень важна, ведь область – это в анклав внутри Европейского союза. Сухопутной границы с остальной Россией нет.

Александр Лукашенко:

Конкретные факты говорят о том, что нам не на кого рассчитывать. Белорусам и россиянам нужно видеть свой интерес, интерес своих народов. И тут наши интересы и российские (тем более Калининградской области) совпадают. Я это к тому, что вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. В трудную минуту мы всегда подставим плечо. Таких мгновений в моей жизни с тремя или четырьмя губернаторами Калининградской области было немало. Когда хлеба не хватало – вы молодцы, как меня информируют, что вышли на полное удовлетворение потребностей в зерне. Молодцы просто, что многие продукты питания уже 100 % производите. Этого когда-то не было, и я помню, губернатор когда-то ко мне обращался, просил: «Срочно дай хотя бы 100 тысяч тонн муки, потому что выпекать хлеб не из чего». Белорусские специалисты уже помогают самому западному российскому региону развивать промышленное садоводство, а также готовиться к Чемпионату мира по футболу. Летом Калининград примет несколько матчей-соревнований. Наши строители участвуют в возведении стадиона и реконструкции аэропорта. На праздник спорта из российского бюджета для Калининграда выделено 40 миллионов долларов.

Антон Алиханов:

Я думаю, что город Калининград будет дополнительно закупать автобусы под Чемпионат, потому что есть определенный у нас дефицит, не смотря на недавнюю закупку 100 автобусов. И мне кажется, что у нас однозначно есть необходимость воспользоваться рабочей силой, скажем так, со стороны Беларуси. Здесь очень хорошие водители. Помимо того, что автобусами помогали во время олимпиады, еще и водителями помогали. По поставкам белорусской автотехники есть перспективы для тракторов, дорожно-строительных машин и комбайнов. В правительстве Беларусь и Калининградская область обозначили планы на среднесрочную перспективу.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

К сожалению, у нас Калининградский регион и в 2017 году идет с определенной отрицательной динамикой по темпам роста нашего взаимного товарооборота. Поэтому 190 миллионов 2016 года мы должны для себя взять в качестве самой нижней точки, и восстановить те почти 300 миллионов долларов. Мы в свое время ставили задачу 500 миллионов, и были достаточно близки к этому. Я думаю, что снимать эту задачу мы не должны. Предложение, прозвучавшее на совете по долгосрочному сотрудничеству Беларуси и Калининградской области, – развивать кооперацию в логистике.