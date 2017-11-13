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Какие проекты свяжут Беларусь и Калининградскую область в ближайшее время?

13 ноября 2017 19:10
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Новости Беларуси. Беларусь и Калининградская область готовы работать по всем направлениям. Речь об этом шла 13 ноября на встрече Александра Лукашенко с губернатором региона Антоном Алихановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский чиновник с официальным визитом в Беларуси впервые.

Однако это не помешало провести разговор в позитивном ключе. По словам Алиханова, Беларусь для Калининграда – особый партнер, сосед и братский народ. А одной из перспективных сфер во взаимной работе российский гость назвал аграрную отрасль. Впрочем, уже по итогам встречи стало понято, что одной лишь этой сферой сотрудничество не ограничится.

Какие проекты свяжут Беларусь и Калининградскую область в ближайшее время?-1

Евгений Горин, СТВ:
Калининградская область для Беларуси – один из самых близких российских регионов. Пока что географически, но после встречи губернатора с Александром Лукашенко она может стать гораздо ближе и в экономическом смысле.

Антон Алиханов – самый молодой российский губернатор. Сейчас ему 31 год. Первый официальный визит после победы на выборах – в Беларусь. Впечатления от стиля работы нового главы российского региона – деловой и оперативный подход. Первые возможные проекты обозначиваются уже на протоколе.

Какие проекты свяжут Беларусь и Калининградскую область в ближайшее время?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уверен, что этот ваш приезд даст дальнейший толчок к развитию наших отношений. Мы рассматриваем ваш регион как очень перспективного и близкого нам торгово-экономического партнера. Пусть абсолютные цифры невелики, но есть куда расти. Есть проекты, программы, по которым мы можем сотрудничать.

Возможности есть хорошие для углубления промышленной кооперации, усиления взаимодействия в аграрной сфере. Особенно когда у вас сельское хозяйство на подъеме, по 8-9 % прибавляет в год. Это очень высокие темпы. Но я ведь знаю, что вы уже уперлись в какой-то потолок. Сельское хозяйство у вас в основном на низких почвах. Мелиорация и прочее – от этого никуда не уйдешь. У нас тоже эта проблема возникла, но мы над ней работаем порядка двух пятилеток. В мелиоративных вопросах, подготовки почв, освоению, восстановлению вы можете рассчитывать на Беларусь. Мы здесь можем значительно помочь и наукой, и практикой.

Какие проекты свяжут Беларусь и Калининградскую область в ближайшее время?-7

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:
Мы сегодня активно поработаем. У нас есть о чем поговорить. Я хочу обозначить несколько тем. Вы совершенно правильно затронули мелиорацию. Мы с министром сельского хозяйства, когда готовили визит, Наталья Евгеньевна говорила о том, что у белорусов очень похожая ситуация с мелиорацией. И есть, что самое важное, сохранившиеся проектные институты, которые в этом могут помочь.

Калининградская область – это единственный регион России, где мелиорированы почти все агроземли. Продовольственная безопасность очень важна, ведь область – это в анклав внутри Европейского союза. Сухопутной границы с остальной Россией нет.

Какие проекты свяжут Беларусь и Калининградскую область в ближайшее время?-10

Александр Лукашенко:
Конкретные факты говорят о том, что нам не на кого рассчитывать. Белорусам и россиянам нужно видеть свой интерес, интерес своих народов. И тут наши интересы и российские (тем более Калининградской области) совпадают.

Я это к тому, что вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. В трудную минуту мы всегда подставим плечо. Таких мгновений в моей жизни с тремя или четырьмя губернаторами Калининградской области было немало. Когда хлеба не хватало – вы молодцы, как меня информируют, что вышли на полное удовлетворение потребностей в зерне. Молодцы просто, что многие продукты питания уже 100 % производите. Этого когда-то не было, и я помню, губернатор когда-то ко мне обращался, просил: «Срочно дай хотя бы 100 тысяч тонн муки, потому что выпекать хлеб не из чего».

Белорусские специалисты уже помогают самому западному российскому региону развивать промышленное садоводство, а также готовиться к Чемпионату мира по футболу. Летом Калининград примет несколько матчей-соревнований. Наши строители участвуют в возведении стадиона и реконструкции аэропорта. На праздник спорта из российского бюджета для Калининграда выделено 40 миллионов долларов.

Какие проекты свяжут Беларусь и Калининградскую область в ближайшее время?-13

Антон Алиханов:
Я думаю, что город Калининград будет дополнительно закупать автобусы под Чемпионат, потому что есть определенный у нас дефицит, не смотря на недавнюю закупку 100 автобусов.

И мне кажется, что у нас однозначно есть необходимость воспользоваться рабочей силой, скажем так, со стороны Беларуси. Здесь очень хорошие водители. Помимо того, что автобусами помогали во время олимпиады, еще и водителями помогали.

По поставкам белорусской автотехники есть перспективы для тракторов, дорожно-строительных машин и комбайнов. В правительстве Беларусь и Калининградская область обозначили планы на среднесрочную перспективу.

Какие проекты свяжут Беларусь и Калининградскую область в ближайшее время?-16

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
К сожалению, у нас Калининградский регион и в 2017 году идет с определенной отрицательной динамикой по темпам роста нашего взаимного товарооборота. Поэтому 190 миллионов 2016 года мы должны для себя взять в качестве самой нижней точки, и восстановить те почти 300 миллионов долларов. Мы в свое время ставили задачу 500 миллионов, и были достаточно близки к этому. Я думаю, что снимать эту задачу мы не должны.

Предложение, прозвучавшее на совете по долгосрочному сотрудничеству Беларуси и Калининградской области, – развивать кооперацию в логистике.

Какие проекты свяжут Беларусь и Калининградскую область в ближайшее время?-19

Территориально Калининградская область считается самой маленькой в России, но одновременно и очень привлекательной для реализации инвестиционных проектов. Такие условия – часть экономической политики. Отсутствие сухопутной границы с Россией нивелирует существенные налоговые преференции для бизнеса. Как и Беларусь, регион развивает высокие технологии (здесь наши страны тоже могут наладить сотрудничество). Как и в десятках других направлений. Географическая и историческая близость, а также 10 % выходцев из Беларуси в составе населения региона – хороший фундамент.

Понедельник 13 оказался не тяжелым для установления новых связей между Беларусью и Калининградской областью. 14 ноября визит делегации российского региона продолжится.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Фотофакт # Андрей Кобяков # Евгений Горин # Антон Алиханов

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