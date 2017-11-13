Александр Лукашенко – губернатору Калининградской области: мы рассматриваем ваш регион как перспективного торгово-экономического партнера

Новости Беларуси. Беларусь готова к сотрудничеству с Калининградской областью по всем направлениям. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 13 ноября на встрече с губернатором этого российского региона Антоном Алихановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, перспективным может стать углубление промышленной кооперации, сотрудничество в аграрной, строительной и транспортной сферах, а также в области высоких технологий. Беларусь готова делиться и своими научными разработками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, что этот ваш приезд даст дальнейший толчок к развитию наших отношений. Мы рассматриваем ваш регион как очень перспективного и близкого нам торгово-экономического партнера. Пусть абсолютные цифры невелики, но есть куда расти. Есть проекты, программы, по которым мы можем сотрудничать. Возможности есть хорошие для углубления промышленной кооперации, усиления взаимодействия в аграрной сфере. Особенно когда у вас сельское хозяйство на подъеме. По 8-9% прибавляет в год. Это очень высокие темпы. Но я ведь знаю, что вы уже уперлись в какой-то потолок. Сельское хозяйство у вас в основном на низких почвах. Мелиорация и прочее – от этого никуда не уйдешь. У нас тоже эта проблема возникла, но мы над ней работаем порядка двух пятилеток. В мелиоративных вопросах, подготовки почв, освоению, вы можете рассчитывать на Беларусь. Мы здесь можем значительно помочь и наукой, и практикой.