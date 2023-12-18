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Елфимов: «Вместо экономического сотрудничества США много лет ведут санкционные войны и блокады»

18 декабря 2023 07:10
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: «Вместо экономического сотрудничества США много лет ведут санкционные войны и блокады»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Политику мирного сосуществования придумал еще Владимир Ленин. В чем ее суть? Она очень простая: не военное, а мирное сосуществование на Земле двух разных социально-экономических систем – социалистической и капиталистической. Пусть они сосуществуют и мирно соревнуются. Пусть жители планеты без войн и насилия определят, какая же система из двух возможных лучше. Определят, а уж потом решат, что им делать, и к какой системе добровольно присоединяться.

Что может быть демократичней? Что может быть свободней? Чистый, незамутненный выбор – давайте предоставим право на него жителям планеты. Чистая экономическая конкуренция – разве не она является главным признаком так называемого free world? Советский Союз всегда пытался продвигать ленинское мирное сосуществование – ради мира на Земле. Так было в 1930-е годы, когда он предлагал систему коллективной безопасности от Гитлера, отвергнутую капиталистами. Так было в 1941-м, когда Москва предложила Лондону и Вашингтону Антигитлеровскую коалицию, на которую те с перепугу наконец согласились. Так было и в 1945-м, в Ялте и Потсдаме, где СССР предлагал сохранить Антигитлеровскую коалицию и после войны, дабы сохранить безопасность и строить мир на новых принципах – мирного сосуществования.

Три основных принципа Хельсинского акта пора выбросить. Мнение политолога – подробности здесь.

# Авторская журналистика на СТВ

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