Любецкая: «Чтобы трансформировать Конституцию нужно, во-первых, полномочия, во-вторых время и соблюдение всех процедур»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Давайте поговорим о том образе будущего, который начал вырисовываться в последние дни в программных документах кандидатов. У меня такой вопрос: насколько реальны вот те обещания, которые содержатся в этих программах, и какова юридическая состоятельность этих программ?

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира» .

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если точечно обратить внимание, то, конечно, вызывает определённое сомнение степень реальности и, вообще, соотнесение с реальностью отдельных посылов. Если коснуться даже изначального момента о том, что появление нового руководителя, как презюмируется в одной из программ, в принципе, во всех программах, повлечёт изменения и в государственном устройстве, и в работе всех ветвей власти. В частности, и того же парламента, который будет работать – презюмируется на какой-то период, как технический орган, который должен принимать решение об отставке тут же Президента, который будет назначать новые выборы. И это всё будет в течение, условно говоря, полугода – у меня возникает только вопрос юридический и даже технический. Поскольку у нас прописаны на сегодняшний день процедуры условно, если, в общем, сказать, в Конституции. Конституция действует. Для того чтобы трансформировать Конституцию нужно: а) во-первых, полномочия; б) во-вторых нужно время и соблюдение всех процедур. Нельзя…

Игорь Марзалюк:

И необходим референдум для этого.

Светлана Любецкая:

И референдум. То есть, как на сегодняшний день, если взять даже ту же статью 70-ю Конституции – сегодня действующую, то в ней чётко прописано и установлено – это действующая Конституция до референдума о том, что новые выборы назначаются и проводятся за счёт государства в пределах выделенных бюджетных средств.

Бюджет будет сформирован осенью. Никаких на сегодняшний день посылов для того, чтобы дополнительные денежные средства на внеочередные или какие-то дополнительные избирательные мероприятия… Каким образом они будут предусмотрены? Эти мероприятия проводятся за счёт государства. И никаких частных средств!

Государство сегодня озабочено другими проблемами. У нас вопросы медицинского обеспечения, вопросы образования, вопросы инвестиционного развития. То есть более глобальные задачи человеческие, которые нужно решать. Их люди ждут.