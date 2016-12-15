Кадровый четверг: какие назначения произвел Президент и что поручил сделать

Новости Беларуси. Кадровый день во Дворце Независимости. 15 декабря глава государства сделал ряд назначений: от местной вертикали до представителей дипкорпуса. Новые лица теперь в министерствах образования, труда и социальной защиты, Комитете госконтроля. Также Президент согласовал руководителей некоторых вузов, исполкомов, госорганизаций и СМИ.

Изменения затронули и силовые ведомства.

Кадровый день во Дворце Независимости 15 декабря стал по-настоящему насыщенным: более 20 человек. Причем это представители самых разных сфер. Новые лица теперь в некоторых профильных ведомствах, Комитете госконтроля, диппредставительствах, госорганизациях, СМИ. Общаясь с назначенцами, Александр Лукашенко подчеркнет: кадры решают все.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы поставили конкретные задачи. В частности, по разработке новых учебников, по тому, что оставить в литературе русской, белорусской, что убрать, какие вообще курсы из средней школы и начальной базовой убрать, они нам не нужны. Их за уши притащили.

Вы прекрасно знаете мои требования по учебным дням. По субботе, когда у нас непонятно чем ученики занимаются. Это не выходной день, это совсем другой день. Я уже много об этом много раз говорил. К сожалению, мои установки не в полном объеме реализованы в образовании. И вам это предстоит все реализовать. Что касается министерства труда и социальной защиты населения нашей страны. Очень важное министерство.

У нас самая большая проблема здесь – недовольство людей по определенным вопросам.

Вы их знаете: начиная от низкой зарплаты, может быть, несовершенство пенсионной системы, многие социальные решения, которые я принимаю, все должно быть проработано у вас.

Новый руководитель теперь в Министерстве образования: им стал Игорь Карпенко.

До этого Игорь Васильевич не один год проработал в Мингорисполкоме. Отвечал за общественно-политическую и социально-культурную деятельность, курировал и сферу образования. Правда, внимание было сконцентрировано на вопросах и проблемах Минска. Теперь отвечать будет за всю республику. Учитель по образованию, он знает, на чем сделать акцент.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Это вопрос повышения качества содержания самого образования на разных ступенях, начиная от школы, заканчивая ВУЗом. Вопросы 6 школьного дня, вопросы трудового воспитания.

А вот у Валерия Малашко теперь в руках сфера социальная: назначен министром труда и соцзащиты.

Биография нового руководителя профильного ведомства насыщенная. Был и начальником управления здравоохранения, с января 2009 уже занимал должность заместителя председателя Могилевского облисполкома.

Валерий Малашко, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Сегодня мы должны в первую очередь обратить внимание на вопросы занятости, создания новых рабочих мест, а так же повышения реальных доходов населения. Вместе с тем, мы не должны забывать о социальной справедливости – это поддержка уязвимых слоев населения.

Два новых зампреда теперь в Комитете госконтроля. Александр Курлыпо и Владимир Кухарев. Кстати, Владимир Евгеньевич в прошлом выходец этой структуры. В должности заместителя председателя Мингорисполкома проработал 4 года.

У Александра Курлыпо тоже задачи свои: профиль – бюджетная сфера и социальный блок.

Александр Курлыпо, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Президент дал поручение, чтобы Комитет государственного контроля оставался эффективно действующей структурой. Работники комитета должны быть честны и эффективно работать.

Перед новыми управленцами Александр Лукашенко поставил четкие задачи: видеть нужно все, что происходит вокруг.

Александр Лукашенко:

Что касается моих помощников (они же – инспектора в регионах). Кадры решают все. Вы должны активно вмешиваться в работу кадров. Не напрямую, через губернатора. Подсказывать, помогать, ни в коем случае не подменяя губернаторов. Но и ни в коем случае не подыгрывая губернаторам. Не ходит за ними следом.

Да, вы должны работать на позитив, в одной связке с губернатором.

Что касается гомельчан. Может быть, в экономике вы в этих условиях и неплохо работаете. Но будущий год ­– не только для вас, для всех – должен быть определяющим.

И надо как-то подниматься с того уровня, на котором вы сегодня сидите. У вас есть «Гомсельмаш» и подобные крупные предприятия – это белорусские бренды. Я не могу согласиться с тем, как они работают.

Так, назначены два помощника Президента: главные инспекторы по Брестской и Минской областям. Правда, в связи с новой работой пришлось немного сменить прописку. Анатолий Исаченко свое внимание сконцентрирует на Минщине. Василий Герасимов, после председателя Комитета госконтроля Гродненской области, отвечать будет за Брестский регион.

Василий Герасимов, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Брестской области:

Помощник так же отвечает за область, как и губернатор. Но при этом должен иметь свою точку зрения на все происходящие процессы, которые впоследствии будут докладываться в том числе и главе государства.

Внимание нужно в первую очередь уделять эффективности. Новый зампред в Гомельском облисполкоме, а также Чечерском и Мозырском райисполкомах. Женской половине – прекрасный регион, один из старейших на белорусском Полесье: Мозырь. За последние три года здесь на 2000 приросло сельское население, увеличилась и численность в целом.

Елена Павлечко, председатель Мозырского районного исполнительного комитета:

Основная ставка была сделана на вопросы агропромышленного комплекса. Сегодня необходимо существенно добавить объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт.

В Министерстве иностранных дел перестановки свои.

Александр Лукашенко:

Мне нет необходимости вам наставления какие-то делать, потому что вы лучше меня знаете, что там делать. Ну и нам очень важно будет с новой администрацией Соединенных Штатов вырабатывать соответствующие контакты и отношения выстраивать.

Но на глаза лезть не надо.

Если у американцев будет интерес к нам, они тоже нас будут искать. Мы свою позицию заявили: мы не против. Это – империя, это ведущая страна мира, мы должны иметь с ней добрые отношения.

Но бежать впереди паровоза и обещать то, что мы никогда не сделаем, ни в коем случае нельзя.

Больше чем мы, открыто и честно, от души и не заискивая перед ними, никто Трампа не поддерживал. Да, мы занимали определенную позицию, мы от нее не отошли. Мы искренне и честно занимали эту позицию. Будь не месте Трампа Петров или Сидоров, мы бы точно так и его поддерживали. Потому что неправильно к нему относились в Америке.

Это нарушение всех норм и принципов их демократии, поэтому я так и отреагировал на это.

Точно такой подход везде должен быть. В Австрии полегче, потому что еще с советских времен у нас с ними контакты хорошие.

В прошлом начальник управления Америки МИДа, Олег Кравченко, теперь заместитель министра. Пришел вместо Елены Купчиной. Она поедет в Австрию.

Сегодня Беларусь и Австрия взяли курс на экономическое сближение.

Активно реализуются совместные проекты в строительной отрасли, производстве оборудования для химической и нефтехимической промышленности, транспорте и логистике. Ставка на будущее – кооперация. Елена Купчина знает это как никто другой. Теперь она новый посол в Австрии и Хорватии по совместительству.

Елена Купчина, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Австрийской Республике, в Республике Хорватия по совместительству:

Австрия – это дружественная Беларуси страна, которая традиционно входит в пятерку крупнейших инвесторов в Белорусскую экономику. Я полагаю, что именно инвестиционное сотрудничество будет тем основным направлением, на котором я буду концентрировать свои усилия по развитию торгово-экономической сферы наших взаимоотношений.

Новый руководитель теперь в Ветеринарной академии Витебска, а за индустриальный парк «Великий камень» отвечать будет Александр Ярошенко. С китайскими партнерами Александр Ярошенко общался будучи замминистром экономики. «Жемчужина нового шелкового пути» должна еще громче заявить о себе.

Александр Лукашенко:

Предприятие важнейшее. Для меня это гораздо важнее, чем ваша работа в качестве заместителя. Вы знаете, что там нужно. Парк «Великий камень» – это высокие, современнейшие технологии. Нам не нужны там склады, там должны работать предприятия из любой страны.

С инфраструктурой проблем нет. Главное – привлекать инвестора. Более 50 соглашений, которые подтверждают намерения о сотрудничестве, подписано только за последнее время. Количество должно перейти в качество.

Александр Ярошенко, глава ГУ «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

Глава государства поставил задачу, чтобы этот проект был максимально реализован. Чтобы там появились прежде всего те предприятия, которые обеспечат нам определенный экономический прорыв в технологическом плане. Инновационные предприятия.

Новые лица в прокуратуре Витебской и Гродненской областей. Новый первый заместитель в МВД.

Александр Лукашенко:

В ближайшее время примем очень серьезные решения. Мы уже договорились в Администрации Президента (руководство будет в ближайшее время сформировано), что вернемся к вопросам дебюрократизации и лишних проверок на местах. Когда у нас нормы такие в области санитарии, пожарного надзора, ветеринарии и прочего… Там такие нормы и требования, что просто трудно открыть и начать бизнес. Поэтому, скорее всего, мы примем решение: на всем поставить крест и ввести только те нормы по этим направлениям (санитарным, пожарным, к примеру) которые нужны.

К примеру, как я уже сказал, скажу и публично. Открывается новое предприятие, пришли пожарники, по новым нормам, которые будут утверждены мной, проверили, подписались и больше там делать вам нечего. Не надо туда ходить. Если, не дай бог, что-то случилось, мы повысим ответственность за это руководителей.

Пожар, а не дай бог, люди погибли, сядешь в тюрьму. А как иначе?

Вы не хотите проверок – не будем проверять. Но будете нести ответственность. Думаю, это будет эффективнее. Почему я вам это говорю?

Вы на местах должны быть моторами реализации этих мер.

Кроме того, Александр Лукашенко дал согласие на назначение Николая Старовойтова заместителем министра юстиции, Александра Карлюкевича – заместителем министра информации Республики Беларусь. Вместо него директором издательского дома «Звязда» стал Павел Сухоруков.

А вот Дмитрий Куптель по совместительству отвечать теперь будет еще и за Танзанию, Владимир Гошин – за Лаос, Мьянму и Королевство Таиланд, а Павел Латушко теперь по совместительству посол Монако и Постоянный представитель Беларуси при Всемирной туристской организации.