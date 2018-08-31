Новые министры финансов и энергетики. Президент Беларуси 31 августа рассмотрел кадровые вопросы

Андрей Рыбаков согласован на должность председателя «Белнефтехима». Кроме того Президент дал согласие на назначение новых руководителей райисполкомов и предприятий. Так, новые председатели – в Гомельском, Молодечненском, Столбцовском, Климовичском и Быховском райисполкомах. Изменились и руководители на Минском моторном и Брестском электроламповом заводах. Глава государства анонсировал и новые кадровые перестановки среди руководящего состава.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы еще вернемся к многим должностным лицам и не только в Правительстве, которые сегодня не дают результаты или не работают по тем принципам, которые определены мной. Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно было об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично. Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете. На здоровье. Вы – руководители, вы должны все это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят.

Если вы это чувство теряете – вы не руководитель. И вот по этой причине нам придется с некоторыми в ближайшее время расстаться. Они не понимают, где они работают. Пьяница – это не руководитель. Если он сегодня напился до потери пульса, и это через день или каждый день, он назавтра не работник. Он ходит и думает, как бы где опохмелиться. Если вы выпиваете, знайте свою меру.

Я это говорю тем, кто в интернете, средствах массовой информации начинают страдать, стенать и выстраивать некую конспирологию по поводу замены должностных лиц, которые произошли. После назначения нового правительства идет обсуждение. Поверьте, назначая вас и других, я и не думаю, что вы доживете до выборов, а потом всех мы поменяем. Глупость несуразная. Наоборот, я хочу, чтобы вы и после выборов, и после меня работали. Ведь вы – это новое поколение руководителей.

Не надо рассматривать ни одно из назначений, произведенных мною, что это только до выборов. Наоборот, я хочу, чтобы вы показали свой профессионализм до выборов, чтобы люди почувствовали, что с этими людьми можно иметь дело. Поэтому нет здесь цели. Будут другие. Если не будет результата и если будете нарушать моральные принципы руководителя. Один из принципов я уже назвал. А еще очень важна справедливость. Вы должны быть справедливы. Белорусы не потерпят несправедливости. Это глубочайшая черта славянского народа, а тем более белорусов. Я вас очень прошу помнить об этом.

31 августа Дмитрий Мирончик назначен Чрезвычайным и Полночным Послом Республики Беларусь в Королевстве Норвегия по совместительству. А Владимир Астапенко – Чрезвычайным и Полночным Послом Республики Беларусь в Республике Парагвай и Республике Перу по совместительству.