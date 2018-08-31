Президент Беларуси согласовал назначение новых руководителей райисполкомов и предприятий

Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, а также предприятий.

Елена Алексина, которая до настоящего времени работала в должности председателя Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, согласована на пост председателя Гомельского райисполкома.

Молодечненский райисполком возглавит Юрий Горлов, до этого времени – председатель Столбцовского райисполкома.

В свою очередь на должность председателя Столбцовского райисполкома Александр Лукашенко согласовал кандидатуру Дениса Колесеня. До настоящего времени он работал в этом райисполкоме первым заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.

Глава государства также дал согласие на назначение председателем Быховского райисполкома Дмитрия Мартиновича, который до этого работал в должности первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Климовичского райисполкома.

Леонид Засемчук, занимавший должность первого заместителя генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис»» города Могилева, возглавит Климовичский райисполком.

Кроме того, Александр Рогожник согласован на должность генерального директора ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»», Ирина Зарембовская – директора ОАО «Брестский электроламповый завод».