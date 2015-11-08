Известные ученые, спортсмены, общественно-политические деятели и простые граждане – о главном выборе белорусского народа

Новости Беларуси. Инаугурация президента – не только важнейшее событие государственного протокола, но и фактически начало нового, вполне предсказуемого этапа в жизни белорусов. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ пообщалась с теми, кто делал имя суверенной Беларуси и хорошо знает нашу страну.

В этот символический день во Дворце Независимости были те, кто сделал свой вклад в историю суверенной страны, те, кто прославляет ее на весь мир и знает цену победы. Например, известные ученые и именитые спортсмены. Вот так запросто можно было сделать селфи в окружении олимпийских звезд.

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, восьмикратная чемпионка мира по велосипедному спорту на треке:

В чем мы точно не проиграли, так в том, что, глядя на постсоветское пространство, мало где есть такая возможность – выпустить детей на улицу погулять без присмотра. Мы можем вечером ходить по улице, ничего не боясь. А у меня четверо детей.

Дарья Домрачева, трехкратная чемпионка Олимпийских игр 2014 года, Герой Беларуси:

Не только в спорте, а вообще во многих областях жизни нашей страны было сделано действительно очень много. И мы сегодня видим, как развивается, как растет наша страна.

В кулуарах неспешно прогуливался нобелевский лауреат Жорес Алферов. Все знают, что 85-летний ученый родом из Витебска. Вот он присел рядом с Владимиром Коваленком. Тоже, кстати, белорус, сейчас возглавляет федерацию космонавтики России. Торжественность момента, да и сама атмосфера располагала к философским разговорам с мудрыми людьми.

Жорес Алферов, лауреат Нобелевской премии по физике, иностранный член НАН Беларуси:

Время предстоит тяжелое и трудное. От того, что произошли серьезные изменения в мире, будет трудно и нам, белорусам. Но самое главное, что белорусы, единственные среди всех постсоветских республик, в своей новой истории никогда не вычеркивали свой советский период и понимали, что он очень много дал. А во-вторых, все, что в Беларуси есть, это дело труда и ума белорусского народа. И я думаю, что белорусы на самом деле показывают пример нам, что нужно всего добиваться в жизни не спекуляциями и воровством, а честным трудом, развитием науки, технологий, промышленности и сельского хозяйства.

Владимир Коваленок, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Почему-то все время журналисты ищут какую-то точку опоры. (Беларуси нужны сенсации?) Нет. Ей нужна нормальная, равномерная, планомерная жизнь. Она есть. И пусть она идет так дальше, без эксцессов, без революций голубых или оранжевых, как на Украине, без майданов.

Специально руководителей других государств на церемонию не приглашают. Не предусмотрено у нас по протоколу, но иностранным гостям рады. Например, своего спецпредставителя прислал председатель КНР Си Цзиньпин.

Чжун Шань, специальный представитель Председателя КНР:

Двусторонние отношения наших стран уже вышли на качественно новый уровень. Мы бы хотели пожелать Беларуси под руководством президента Лукашенко процветания и еще большего развития, и успехов. Мы также очень надеемся, что китайско-белорусские отношения будут развиваться и углубляться. Между лидерами тоже установлены хорошие личные отношения. Об этом свидетельствует и мое участие в официальной церемонии.

Руководитель фракции КПРФ в Российской Госдуме Геннадий Зюганов тщательно поправлял галстук. Всё-таки его место было в первом ряду.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального Комитета Коммунистической Партии Российской Федерации:

Вы последние 20 лет прошли с наименьшими издержками. У нас выходили танки и в 1993 году расстреливали парламент. У вас провели референдум и сохранили двуязычие. У нас олигархия захватила целые прииски, у вас ее практически не появилось, и, слава Богу. У нас на Кавказе разожгли братоубийственную войну, у вас избежали при всей агрессии некоторых соседей. У нас многие хозяйства коллективные разогнали в надеже на то, что появятся самые эффективные фермеры, у вас коллективные хозяйства дополнили агрогородками, в том числе и фермерскими хозяйствами. И все это в сумме дало самый высокий результат. Вы удвоили свой потенциал по сравнению с 90-ми годами и одновременно сохранили самые современные технологии и высокую науку.

Свои впечатления об атмосфере избирательной кампании наблюдатели от СНГ изложили в итоговом отчете. А глава миссии поделился с нами.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Последние выборы прошли спокойно, организовано, демократично, показали растущую зрелость граждан Республики Беларусь. Потому что для них, это уже очевидно, главными являются стабильность, мир и процветание республики.

Для мира много значит политическая стабильность, – так считает экс-президент Украины Леонид Кучма, который в последнее время часто бывает в Минске. Ему, кстати, Александр Лукашенко пожал руку, проходя по красной ковровой дорожке большого зала Дворца Независимости, который после переговоров нормандской четверки зачастую называют Дворцом мира.

Леонид Кучма, экс-президент Украины:

Глядя на ситуацию в Беларуси, хотел бы пожелать такой стабильности и Украине в том числе, да и всем народам, как говорят, странам и народам. Потому что мы сейчас идем еще по такому пути, по которому никому не желаем проходить в будущем.

Усилия Беларуси в украинском вопросе оценили и на международной арене.

Санака Самарасинха, постоянный координатор представительства Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь:

Беларусь играет очень позитивную роль в структуре ООН. Она стояла у истоков создания организации. Но сегодня ее роль даже важнее, чем 70 лет назад, потому что Беларусь верит в цели, которые лежат в основе ООН – в мирный диалог и мирное разрешение конфликтов.

Тьерри Мариани, депутат Национальной ассамблеи Франции, вице-президент группы дружбы «Франция – Беларусь»:

С сегодняшнего дня начинается новый срок Александра Лукашенко в качестве главы государства. Я думаю, вместе с ним начнется новый этап в отношениях Беларуси с Европой. Ваш президент уже как нельзя лучше продемонстрировал возможности страны выступать в качестве мирного посредника между другими государствами.

Среди гостей – представители дипкорпуса. Они получили вот такие приглашения в цветах национального флага республики. Новый руководитель представительства Евросоюза с энтузиазмом рассказала, что в Беларуси есть масса мест, которые бы ей хотелось посетить. И пока ограничилась сухими фразами об общих целях.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Беларусь, как и все мы, должна развиваться в экономическом и финансовом плане. Также в сферах экологии и инфраструктуры. Я думаю, у нас очень много общих целей.

Инаугурация, прежде всего, важное событие для самих белорусов, точка в избирательной компании и старт нового этапа. Михаил Русый присутствовал на такой церемонии в 1994 году. Может сравнивать.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра республики Беларусь:

Если оценить, с чего начинали, то тогда начинали с ноля. Во всех отношениях – нулевая экономика, нулевые мысли о том, что надо делать. С нынешним днем разрыв громадный. Мы сегодня имеем мощнейшую самостоятельную технически оснащенную страну. Люди знают, что делают, куда идти, накормлены, напоены, обеспечены всем. Просто надо разумно сейчас использовать новый отсчет. Создана материально-техническая база, которая позволяет нам жить довольно хорошо.

Сама церемония вступления в должность президента длилась не долго, но к ней было приковано всё внимание людей.

Белорусы:

Я считаю, что это очень важно для Беларуси. Это событие отмечает вся страна.

Когда я смотрела, как армия давала клятву, у меня покатились слезы. Я счастлива, что у нас тишина, покой, что у нас есть защита, броня. И что правильно сказал Александр Григорьевич: что если мы – мужики, то мы должны защищать свою республику.

То, что мне больше всего понравилось, это забота о детях. У меня дети уже выросли, я это почувствовал на себе раньше. И сейчас президент сказал, что самое главное – наши дети.

Сейчас о нас знают, мы можем смело о себе заявить. Нашего президента уважают – это я точно могу сказать. Часто бываю в Европе, все говорят: о, Беларусь, Лукашенко – молодец!

По сравнению с другими странами СНГ в нашей стране социальный аспект очень сильно развит.

Недаром его батькой зовут! Так и есть. К нам недавно знакомые приезжали из Москвы, просили тоже проголосовать!

Мы живем в хорошей стране. У нас мирно, нет войны, не стреляют. Конечно, волнуемся за своих детей. Хочется просто погулять с детьми, выйти спокойно. Многие иностранные граждане удивляются: как, у вас можно спокойно вечером идти гулять с детьми? Это одна из самых хороших похвал нашей стране.

В истории страны открывается новая страница. Ключевой месседж, который озвучил в этот день глава государства, можно сформулировать в простой фразе: какой Беларусь станет через 5-10 лет, зависит, в первую очередь, от нас самих.