Изменения в жилищном законодательстве для нуждающихся: Очередникам теперь жилье будет предлагаться после того, как будет построено

Новости Беларуси. Министерство архитектуры подготовило документ, с помощью которого возможно будет навести порядок в сфере строительства жилья для нуждающихся. Суть его в том, что жилье будет предлагаться очередникам после того, как будет построено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая форма работы может исключить случаи, когда сроки строительства неоправданно затягиваются, а стоимость квадратных метров при этом начинает меняться в сторону увеличения и дольщикам приходится снова искать средства.

В каком-то смысле революционное решение вопроса с проблемой затягивания сроков и изменением стоимости строительства для льготников предлагает Министерство архитектуры. Принцип очень простой и, возможно, такой механизм наведет порядок.

Александр Горваль, Начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Подготовлен проект указа президента о системе, которая будет называться ГОСЗАКАЗОМ, то есть будет строиться жилье для людей, состоящих на очереди, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые имеют право на государственную поддержку. Смысл заключается в том, что будет финансироваться полная стоимость объекта для государственного заказчика, а человеку будет предлагаться готовый объект по определенной цене. И человека будет иметь возможность либо соглашаться с данным объектом, если его устраивает стоимость, месторасположение объекта и прочее, либо выбирать из домов, которые будут вводиться позже.

Будут использоваться традиционные и такие новые методы строительства как ипотека, наращивание индивидуального жилья. К тому же Нацбанк планирует в ближайшем будущем снизить ставку рефинансирования до 15%, что сделает кредиты на квадратные метры доступнее.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ко 2 апреля всю эту работу надо выполнить, просеяв все. Ты получил эту поддержку, эту квартиру - иди, живи. Многодетные, военные и так далее. Разводись, не разводись - тебе денег не будет. Надо поправить закон. Надо вникнуть это и по-человечески сделать. Достройте то, что сегодня есть. И то, проверьте, кому вы построили, кто сдает – не сдает. Сдал в аренду – заберите у него квартиру! Вот это достройте, а дальше ни одного, головой отвечаете за всю страну, за губернаторские фонды и областные бюджеты. Ни одного, пока не будет уточнена очередь!

На следующий год в Беларуси запланировано строительство 6,5 млн. кв.м жилья. Финансирование отрасли вырастет в 1,5 раза, до почти 2,5 млрд долларов. Только один Минск построит в этом и следующем году по миллиону квадратных метров. Интересные перспективы сулит поручение главы государства по выделению земельных участков под жилье и развитию городов-спутников.

Николай Ладутько, председатель Мингорисколкома:

Уже в 2013 году мы начнем формировать инженерно-транспортную структуру в городе Смолевичи,в рамках наших бюджетных возможностей и ассигнований. То есть та идеология города-спутника будет реализовываться на практике. И в конце 2013 мы должны войти на новые территории, которые есть в указе президента: бывший военный полигон Колодищи... Называется этот район Зеленый бор.