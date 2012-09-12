Четыре громких преступления раскрыли в Следственном комитете Беларуси

Новости Беларуси. 12 сентября Следственный комитет Беларуси отмечает год со дня основания. Указ о создании этой структуры президент подписал 12 сентября 2011 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С образования этой структуры началась коренная реформа отечественной правоохранительной системы. С первых дней работы ведомство обеспечило своевременное и качественное расследование уголовных дел. За год их было возбуждено порядка ста тысяч, практически каждое третье расследование завершено. Суды вынесли шесть оправдательных приговоров. Комитет сотрудничает с Генпрокуратурой, МВД, Госконтролем и Интерполом.

Сергей Тишук, заместитель начальника управления следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

С момента создания Следственного комитета следователи освобождены от несвойственных функций, которые выполняли ранее. Это позволяет более чётко и грамотно планировать работу, расследование ведётся быстрее. Более жёсткие требования к сбору доказательств. Это позволяет обеспечить установление виновных и привлечение их к ответственности. Одна из основных задач — недопущение привлечения к уголовной ответственности невиновных.

Сейчас в структуре работает около 5 тысяч сотрудников. Один из них - Сархан Исфандияров. Он 22 года в профессии, ежедневно решает запутанные задачи, в основе которых — тёмная сторона жизни. В следственном комитете со дня образования, перешёл из органов прокуратуры. И сразу попал в особый отдел: по расследованию особо тяжких преступлений.

Одно из первых дел Сархана Сабировича на новом рабочем месте — это история о педофиле и насильнике, совершавшем ряд преступлений в Пружанском районе.

Сархан Исфандияров, следователь по особо важным делам управления следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Гражданин Российской Федерации возраста 70 лет приводил несовершеннолетних девочек, в том числе и малолетнюю, в свой дом, где подкупал их различными подарками, дарил незначительные суммы денег, зная, что они нуждаются в деньгах. Потом, установив скрытую камеру в спальне своего дома, вступал с ними в половые отношения, снимал данные сцены. Об этом несовершеннолетние потерпевшие не знали.

Жертвами 70-летнего извращенца стали 12 несовершеннолетних девочек. На данный момент его вина — полностью доказана. Правда, сам преступник всё ещё на свободе, объявлен в межгосударственный розыск.

А вот ещё одна «свежая» история хлоднокровного убийства, которую расследовал Сархан Исфандияров. В Бресте в одном из подъездов многоэтажки, в день 8 марта, была жестоко убита женщина. Как выяснилось позже, в ходе следствия, безжалостно её убил собственный сын. О таких говорят: выпил и озверел! Нанёс более 20 ударов ногами и руками, от чего женщина скончалась на месте. И хотя свидетелей преступления не было, виновного вычислили оперативно.

Сархан Исфандияров, следователь по особо важным делам управления следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

На его одежде были брызги крови его матери, которые могли образоваться только при нанесении ударов руками и ногами. Помимо этого, с ним был установлен психологический контакт, немаловажный с преступником, который неоднократно судим. Мужчина чистосердечно раскаялся в содеянном, рассказал как и за что наносил удары своей матери. После чего нам удалось успешно окончить расследование по данному делу, направить его в суд, которым он был осуждён в начале сентября к 17 годам лишения свободы.

Свой профессионализм в раскрытии сложных дел следователи продемонстрировали, когда нашли улики и виновных в смерти Юлии Ляшук в Столинском районе. Установили, кто и при каких обстоятельствах изнасиловал и жестоко убил 24-летнюю девушку в Бресте возле Гребной базы.

Раскрыли преступление в Микашевичах, когда ради автомобиля был убит его владелец.