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Парламентские выборы. Белорусские граждане смогут проголосовать на 43 участках за рубежом

13 сентября 2012 10:10
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Новости Беларуси. Белорусские граждане смогут проголосовать на 43 участках за рубежом. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Участки образованы в 32 странах, при этом впервые – в Азербайджане и Армении.

Кроме того, созданы три участка для голосования новыми загранучреждениями, открытыми в прошлом и этом годах. Это генконсульства в Мюнхене и Стамбуле, а также отделение посольства Беларуси в России в Ростове-на-Дону.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
В списки избирателей включаются граждане Республики Беларусь, проживание которых на территории иностранного государства подтверждено на момент составления списка, а также граждане, находящиеся в длительной заграничной командировке. В список также могут быть включены белорусские граждане, прибывшие в иностранное государство в связи с частной, служебной, деловой или туристической поездкой.

Граждане Беларуси, которые не имеют возможности придти на участок в день выборов, могут реализовать свое избирательное право досрочно с 18 по 22 сентября. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Андрей Савиных # Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Выборы-2019

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