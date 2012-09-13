В оплоте ливийских повстанцев, Бенгази, 11 сентября захвачено посольство США. Убит посол США

Новости США. Во время нападения на консульство Соединённых Штатов в ливийском Бенгази погиб посол США Кристофер Стивенс и три других сотрудника диппредставительства. Здание было обстреляно из гранатомёта, а затем подожжено.

По словам консула Италии в Бенгази Гвидо де Санктис, на протяжении 40 минут – до прихода ливийских сил – охрана консульства держала оборону. Трагедия разворачивалась на глазах консула Италии, сообщает ctv.by со ссылкой на «Известия».

Гвидо де Санктис, консул Италии в Бенгази:

Было несколько громких взрывов. Предположительно, стреляли из гранатометов. Было много пулеметной стрельбы. Здание загорелось – кругом огонь и дым. Я думаю, что посол и другие дипломаты погибли не от выстрелов. Скорее всего, служба охраны запретила им выходить во двор из соображений безопасности, и они отравились угарным газом.



Как сообщает CNN со ссылкой на арабские телеканалы, посол США мог погибнуть от удушья в результате пожара, возникшего после обстрела консульства. В то же время некоторые СМИ сообщают, что посол был убит, когда направился в здание консульства для эвакуации его сотрудников.

Ливия принесла извинения за убитых американских дипломатов. Заместитель министра внутренних дел Ванис аль-Шариф предположил, что дипломатов убили сторонники свергнутого и убитого лидера страны Муамара Каддафи.



Мухаммед аль-Макриф, глава Всеобщего национального конгресса Ливии:

Мы просим прощения у США, у людей и у всего мира за то, что произошло.

По информации межарабского телеканала «Аль-Джазира», нападение на консульство было совершено боевиками группировки «Ансар аш-Шариа» в ответ на размещение в Интернете снятого в США фильма, в котором, как считают мусульмане, пророк Мухаммед представлен в оскорбительном свете. Фильм «Невинность мусульман» не успел выйти в прокат, но некоторые фрагменты появились с июля в открытом доступе в Интернете. Всеобщее внимание фрагменты из картины привлекли после того, как были переведены на арабский язык.

Создатели фильма «Невинность мусульман» ислам называют «раковой опухолью». Пророк Мухаммед по сюжету картины вступает в беспорядочные половые связи, говорит об убийствах детей и называет осла «первым мусульманским животным». Автор фильма Сэм Бэйсил заявляет, что фильм является не религиозным, а политическим, сообщает ctv.by со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сэм Бэйсил, автор фильма «Невинность мусульман»:

Этот фильм был создан не для того, чтобы оскорбить мусульман, а для того, чтобы показать разрушительную идеологию ислама. В фильме также в сатирической манере изображается жизнь пророка Мухаммеда.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала видеоматериал, но при этом заявила, что он не выражает отношения США к исламу и не может оправдать нападение на дипмиссию.

Хиллари Клинтон, госсекретарь США:

Никогда не будет какого-либо оправдания актам насилия, подобного этому. Кое-кто хочет оправдать дикое поведение как ответ на распространение в Интернете подстрекательских материалов. США осуждают все злостные намерения, очерняющие религиозную веру других людей, но позвольте мне внести ясность... Никакие основания не будут достаточными, чтобы оправдать насильственные действия подобного рода.

Автор скандального фильма заявил, что сожалеет о погибших в Ливии, однако не видит в произошедших событиях своей вины.

К слову, продвижением фильма занимается американский пастор Терри Джонс, который в прошлом году демонстративно сжёг Коран. Тогда этот поступок вызвал волну массовых беспорядков в Афганистане.

Одновременно с нападением на консульство в Бенгази около 2 тыс. египтян окружили посольство США в Каире, несколько человек ворвались на территорию посольства, сорвали американский флаг и водрузили взамен знамя с надписью на арабском языке: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его».

Нападение мусульман на диппредставительства США пришлось на одиннадцатую годовщину теракта 11 сентября. Представитель ливийского Верховного комитета безопасности Абдельмонейм Аль-Хурр заявил, что между двумя нападениями прослеживается связь.

Тем временем, террористическая организация «Аль-Каида» опубликовала вчера, 11 сентября, видеоролик, в котором обвинила американские власти в том, что они ведут борьбу с исламом. Об этом сообщает американское издание SITE, следящее за Интернет-ресурсами экстремистского содержания.

Текст видеобращения террористической организации «Аль-Каида»:

Сегодня американских мусульман убивают в Йемене, завтра их будут убивать в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Готовьтесь к холокосту.

Официальный представитель Пентагона объявил, что к ливийским берегам отправлены два боевых эсминца с крылатыми ракетами «Томогавк». Правда, какая перед ними поставлена задача, не уточняется. Также известно, что ранее Вашингтон перебросил в страну отряд из 50 морпехов.

Президент Барак Обама в связи с трагедией объявил в Соединенных Штатах четырехдневный траур.