Изменения в Трудовом кодексе, новый инвестор в «Великом камне» и завершение МКАД-2. Депутаты открыли работу осенней сессии

Новости Беларуси. В Палате представителей открылась осенняя сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже судя по повестке первого заседания – а депутаты рассмотрели 12 вопросов – можно сказать, что законотворческий сезон будет плодотворным.

Стоит вспомнить хотя бы о том, что готовятся поправки в Налоговый и Трудовой кодексы. Не говоря уже о принятии бюджета на будущий год. Это тоже большой пласт работы для парламентариев. Да и в целом эта сессия пройдет под знаком экономики. 2 октября, к примеру, депутаты приняли несколько законопроектов, регулирующих отношения Беларуси с крупными зарубежными банками.

Ольга Коршун, СТВ:

Осень – время собирать урожай, в нашем случае урожай законопроектов. Во время этой осенней сессии у депутатов на самом деле много работы. Во-первых, утверждение бюджета на 2019 год. Во-вторых, в корректировке нуждаются сразу несколько основных документов. Изменения ждут Трудовой, Налоговый и Жилищный кодексы. Одним словом, нововведения прочувствуем уже совсем скоро.

Пожалуй, одна из самых ожидаемых законотворческих премьер этого сезона – корректировка Трудового кодекса. Рабочие группы трудились буквально не покладая рук. Оценивали более полусотни предложений, как изменить кодекс в лучшую сторону. В итоге больше всего корректировок затронут непосредственно работников. Но, как подчеркивают авторы, все только на благо трудящихся.

Тамара Красовская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Внесли такое изменение про социальные отпуска – если работник хочет взять соцотпуск, то лучше, если будет регулироваться коллективным договором.

Как будем работать по-новому, детали огласят уже в ноябре. А тем временем идет работа над главным финансовым документом страны. Проект бюджета на будущий год – на рассмотрении Президента. После этого документ поступит в парламент. Бюджет 2019 сохранит социальную направленность.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Порядка 10 % от бюджетных средств, которые мы тратим на поддержку промышленных предприятий, мы это количество направляем на увеличение объемов ассигнований на социальную сферу.

В целом, осенняя сессия пройдет под знаком экономики. Уже сегодня депутаты поддержали закон, который регулирует отношения Беларуси с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Проект бюджета на 2019 год вынесен на рассмотрение Президента Уставной капитал АБИИ – 100 миллиардов долларов. Первый финансовый транш поступит в нашу страну уже в 2019.

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:

До конца года пройдут все необходимые процедуры присоединения к банку. После этого появится возможность подавать заявки на финансирование проектов в соответствии с регламентом работы банка. Все проекты, связанные с реализацией инфраструктур, дорожного строительства, энергетика, связь, все, на что можем рассчитывать при обращении в банк.

Этот банк будет участвовать в финансировании проектов в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень». Деньги пойдут на строительство дорог, логистических центров. А приход нового инвестора говорит о повышении финансовой привлекательности Беларуси. Но не меньше парламентариев заботит бизнес-погода в доме. Для ее улучшения пересмотрят даже Уголовный кодекс.

Владислав Щепов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы хотим, чтобы предприниматели при минимальных нарушениях не заключались под стражу, и предприятия не останавливались. Не останавливалось их развитие, не ликвидировались рабочие места.

Финансовые дороги привели в Беларусь еще одного инвестора. Европейский банк реконструкции и развития окажет весомую поддержку в завершении 2-ой кольцевой вокруг Минска. На реконструкцию участка дороги Р-80 выделят более 42 миллионов евро. Соответствующий законопроект поддержали в парламенте. На этом ЕБРР не свернет с пути инвестиций. В планах – объединить усилия по ремонту автомобильных мостов.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

С Европейским банком реконструкции и развития, в принципе, договорились. Нужно на каждый мост сделать обоснование инвестиций, подписать соглашения, чтобы прокредитовать и сделать в течение 5 лет 32 моста. Но их еще невозможно сделать в один период, один год, делать так, чтобы не парализовали перемещение по стране.