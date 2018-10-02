Новости Беларуси. Министр финансов Максим Ермалович на открытии осенней сессии Палаты представителей сообщил, что проект бюджета на 2019 год вынесен на рассмотрение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как ожидается, в нижнюю палату парламента этот важнейший финансовый документ поступит в ближайшее время. А окончательно его утвердят, как и положено, до конца года. В целом, осенняя сессия пройдет под знаком экономики. Много внимания депутаты уделят реализации декрета «О развитии предпринимательства» и законопроектам, которые повышают инвестиционную привлекательность Беларуси.

Сегодня в Палате представителей в первом чтении рассмотрели один из таких документов. Проект закона касается присоединения Беларуси к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. Планируется, что первый финансовый транш поступит уже в 2019 году.

Максим Ермалович, министр финансов Беларуси:

Все проекты, связанные с реализацией инфраструктур, дорожного строительства, энергетикой, связью, все на что можем рассчитывать при обращении в банк. Особенно в связи с реализацией проект «Один пояс, один путь». Самая актуальная перспектива нашего сотрудничества с банком – это транспорт и производственно-логистическая отрасль.