2 октября открывается осенняя сессия Палаты Представителей Национального собрания. Главным станет утверждение бюджета на 2019 год и обновленного Налогового кодекса. В первом чтении депутаты коснутся поправок в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об обращении с отходами, а также обсудят внесение изменений в процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Во втором чтении рассмотрят изменения в законы о транспортно-экспедиционной деятельности, об электронном документе и электронной цифровой подписи. Обсудят также возможные поправки в Гражданский процессуальный кодекс. Сегодня же парламентарии рассмотрят вопрос об утверждении на посту премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.