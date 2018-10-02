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2 октября открывается осенняя сессия Палаты Представителей Национального собрания

02 октября 2018 06:46
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Новости Беларуси. Белорусские парламентарии 2 октября начинают законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 октября открывается осенняя сессия Палаты Представителей Национального собрания-1

2 октября открывается осенняя сессия Палаты Представителей Национального собрания. Главным станет утверждение бюджета на 2019 год и обновленного Налогового кодекса. В первом чтении депутаты коснутся поправок в законы о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об обращении с отходами, а также обсудят внесение изменений в процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

Во втором чтении рассмотрят изменения в законы о транспортно-экспедиционной деятельности, об электронном документе и электронной цифровой подписи. Обсудят также возможные поправки в Гражданский процессуальный кодекс. Сегодня же парламентарии рассмотрят вопрос об утверждении на посту премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

# Палата представителей # Фотофакт

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