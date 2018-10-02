Александр Лукашенко обсудил с министром связи новый проект Указа «Об управлении использованием радиочастотного спектра»

Новости Беларуси. Проект Указа «Об управлении использованием радиочастотного спектра» представлен сегодня главе государства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О необходимости принятия нового документа и основных акцентах Александру Лукашенко доложил министр связи Константин Шульган. По его словам, абсолютное большинство новшеств направлены, прежде всего, на гармонизацию правовой базы и ее применения. Как итог, решения по некоторым вопросам смогут принимать оперативнее.

Предполагается, что Госинспекция Беларуси по электросвязи будет выдавать разрешения на использование судовых радиостанций и присвоение им международных позывных. Кроме того, одно из предложений в рамках дедолларизации экономики Беларуси, ставки за выделение и использование радиочастотного спектра зафиксируют в белорусских рублях вместо иностранной валюты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел, чтобы вы мне объяснили, зачем нам нужен подобный указ. Мы много лет работаем по управлению радиочастотным спектром. Вроде бы не было никаких вопросов, и вдруг появился вопрос, что неправильно управляли, неправильно распределяли, кто-то платит, кто-то нет. Что у нас такого нового, чтобы Президент возвращался к этому вопросу? Естественно, из этого вытекает другой вопрос. Мы в нынешних условиях правового регулирования с этой проблемой работать не можем? Если не можем, тогда будем обращаться к этому вопросу и готовить соответствующий Указ Президента, то есть комплекс вопросов, связанных с проектом нынешнего Указа.

Еще одно новшество коснется широкой аудитории – участников, гостей и журналистов II Европейских игр. Все они смогут в следующем году временно ввозить и использовать радиостанции на территории нашей страны без регистрации и оплаты. В целом глава государства поддержал проект Указа, однако в него будут внесены некоторые изменения. Кроме, того Александр Лукашенко поинтересовался мнением и планами министра связи касательно развития возглавляемой им сферы. Пост главы ведомства он занял в августе этого года.