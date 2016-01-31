Итоговая коллегия МВД: оценка Президента и мнение белорусов о работе милиции

Новости Беларуси. О безопасности на неделе говорили те, для кого это профессия и повседневная рутина – правоохранители. На итоговую коллегию МВД приехал и президент. Александр Лукашенко покритиковал ведомство за некоторые «новаторства», но в тоже время отметил: по итогам года во многих сферах есть весьма ощутимый результат. С этим согласились и белорусы. Так, по результатам исследования Информационно-аналитического центра, 4/5 опрошенных ощущают себя в безопасности на улице или в общественных местах. А это, согласитесь, дорогого стоит, хотя, как в песне поется, их служба на первый взгляд как будто и не видна.

Вот уже почти 20 лет он на своем посту. И все эти годы служит в Центральном РУВД. Неизменно. Правда, за это время Валентин Гришкевич прошел многие карьерные ступени: от участкового инспектора до замначальника отдела охраны правопорядка. Кому как не ему знать, как обеспечить безопасноcть на столичных улицах. Валентин Гришкевич уверен: помочь здесь могут патрули. Но и тут в последнее время не без своих ноу-хау.

Валентин Гришкевич, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Центрального РУВД Минска:

Сейчас помощь оказывают добровольные дружины, они ходят совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы, милицией. Также уделяется внимание и молодежным отрядам.

Именно такие сотрудники – неотъемлемое звено во всей структуре МВД. Об этих «людях на передовой» глава государства говорил не раз. На неделе вновь разговор – уже в рамках коллегии МВД. Даже «патрули в гражданском» должны стать правилом, а не исключением, – подчеркнет Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо, чтобы и в гражданском где-то милиционер подежурил. Более того, если даже во вне служебное время, он же не может не быть милиционером. Я знаю, парень один погиб несколько лет назад, пытался защитить кого-то, ножом ударили. Вы, кстати, и не нашли подонка этого. Но у меня до сих пор в голове это сидит: какой же парень молодец. Вот он понял, что он милиционер, должен защитить. Жаль, что погиб.

Такая работа – не просто залог безопасноcти, а еще и мера профилактики. К примеру, мелких хулиганств. Кстати, по итогам 2015 года их стало больше. От этой тенденции в 2016 году нужно уходить, – отмечают в Министерстве.

Впрочем, есть и то, что можно ставить в пример. Сократилось количество убийств, разбоев, краж и даже наркопреступлений. Во многом здесь помог так называемый «законодательный заслон».

Александр Лукашенко:

Подписывая декреты, я пригласил непосредственно исполнителей, которые работают в МВД, и спросил: что вам надо? Какие я должен принять исчерпывающие решения, чтобы вы жестко могли работать по этому наркотрафику? Но настаиваю в очередной раз. Главное – это финиш. Вот мы его поймали, осудили, посадили, по народному говоря. И ему там надо создать такие условия, чтобы он двадцатому заказал. И только это заставит их минимум уйти далеко в подполье, где их никто не найдет.

Это свежие кадры. Почти два килограмма психотропного вещества было выявлено у неработающего жителя страны. Наркотики он продавал через Интернет. Впрочем, пример это не единичный. Только за 2015 год выявлено более 7 тысяч наркопреступлений, перекрыто 39 каналов транзита наркотиков. И ведь все это результат работы в условиях нового законодательства. Ответственность ужесточил Декрет № 6. За некоторые преступления сроки наказания увеличены до 25 лет.

Оперативники не раз замечали: «чума нынешнего времени» – спайсы – высокотоксичные наркотики. Именно из-за них самый большой процент летальных исходов. В списке потенциальных жертв – молодежь.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми:

Если мы в прошлом и позапрошлом году имели процентное соотношение на наркорынке спайсов до 70%, то за год работы нам удалось снизить примерно до 45%.

Кстати, законодательные изменения в ближайшее время затронуть могут и Госавтоинспекцию.

Уже совсем скоро проверять водительское удостоверение работники ГАИ, возможно, не будут. Причиной штрафа отсутствие документа быть не должно. Сегодня активно обсуждается предложение по либерализации ответственности. Касается это незначительных нарушений. С такой инициативой выступил общественный совет при МВД. Автолюбители поддерживают.

Юлия Слепец, водитель:

Ситуация, я считаю, самая обыденная, поэтому если кто-то забывает, не считаю это злостным нарушением.

Даже маленький ребенок может стать причиной той самой забывчивости. Виктория Лашук убедилась в этом на личном опыте.

«Улучшать закон» действительно планируют вместе с обычными людьми. Вот только роста числа нарушений из-за таких нововведений допустить нельзя.

Александр Лукашенко:

Забыл дома удостоверение или еще что-то – мы начинаем привлекать к ответственности. У вас же компьютер есть. Вы видите, водитель он или нет. За что же привлекать? Пожурите и так далее. Но есть и другие нарушения, которые якобы уже тоже надо чуть ли не отменить, перевести с одного уровня на другой. Будьте здесь очень аккуратными и осторожными. Чтобы это в итоге не привело к росту преступлений.

Весь год нововведения активно обсуждали. Внимание и эффективности работы правоохранителей. Оценки – в недавнем исследовании. Безопасно ли на улицах столицы? Доверяют ли органам внутренних дел? И какие качества сотрудников сегодня выходят на первый план?

Один из вопросов, который затрагивало исследование, ситуация с преступностью. В итоге об улучшении говорят 43% опрошенных. Особенно подмечают это жители Минской области. А вот более 80% белорусов ощущают себя в безопасности, находясь на улицах или в общественных местах. 67% доверяют работникам силовых ведомств.

Положительные результаты работы белорусы отмечают во многих ведомствах. Пусть чаще всего за последний год жители республики и обращались в органы внутренних дел. Вот только гонки за показателями ни в одной из сфер быть не должно. Взять, к примеру, борьбу с коррупцией.

За 2015 год в экономических преступлениях уличили более тысячи должностных лиц. Не допустили ущерб на сумму в полтриллиона белорусских рублей. Но над чем работать есть.

Александр Лукашенко:

Наша милиция видит все и знает все, что происходит в обществе. Но некоторые молчат, некоторые сами прикрывают некоторых дельцов и, мало того, участвуют в этих схемах. Самая мощная профилактика – это, как у вас говорят, неотвратимость наказания, жесточайшее наказание тем, кто лезет в государственный карман, если говорят об экономике.

Тем не менее заслужить то самое доверие помочь может эффективная работа.

Видеоролик, который сняли студенты местного педколледжа, сегодня служит напоминанием и одновременно предупреждением. Виктория рассказывает: история произошла в глухой деревушке в междуречье Днепра и Сожа и никого не оставила равнодушным. Жертвой мошенников стала одинокая пожилая женщина. В обмен на доверие она получила обман и кражу накопленных сбережений.

Виктория Рачкова, учащаяся Лоевского педагогического колледжа:

Бабуля рассказывала нам все это очень эмоционально. Говорила, что это ее сбережения на дрова.

Александр Давыдовский, учащийся Лоевского педагогического колледжа:

В семье, в школе, в колледже нам воспитывают чувства, чтобы мы защищали старых, одиноких и поддерживали в любой ситуации. А мошенники перешли эту грань возможного.

Правоохранители сработали действительно эффективно и оперативно. Мошенников задержали уже на следующий день. Правда, за такой «рейд по Лоевской глубинке» отделались лишь штрафом. И все это из-за того, что беда последнего времени – новая стратегия мошенников, – отмечают в милиции.

Владимир Бухавцов, начальник Лоевского РОВД:

Правонарушители, совершая кражи, хищения до двух базовых величин у частного лица, подпадают под действие административного законодательства, за что предусмотрен штраф.

Это лишь один из примеров. Но ведь оперативная и эффективная работа ведомства по итогам года не осталась незамеченной. Жителями не только Лоевского района – всей республики. Правда, правоохранители уверены: жертв, к примеру, от подобных «рейдов мошенников» избежать поможет профилактическая работа. Именно защите пожилых и одиноких сегодня нужно уделять большее внимание.

Александр Лукашенко:

Не бросайте сельских людей в одиночку с этими преступниками, ведь 90% сидящих в этом зале, уверен, корнями своими уходят в это село. Там жили ваши родители, у кого-то еще живут. И мы должны защитить сельчан от этих налетов и наскоков правонарушителей.

Те самые «пробелы» в 2016 году намерены устранить. В планах ведомства – еще более продуктивная борьба с наркоманией, кражами, преломление ситуации с преступностью на селе и внимательный подход к подбору кадров. Но значимых результатов удастся достичь благодаря настоящей сплоченной команде. Благодаря всем сотрудникам: от обычного участкового инспектора до руководителя, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.