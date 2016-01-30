Новости Сирии. Сирийская оппозиция согласилась участвовать в межсирийских переговорах ООН. Встреча состоится в штаб-квартире организации в Женеве. Ранее участники встречи пообещали сирийским оппозиционерам устранить основные препятствия для их участия. А пока в Женеве завершился только первый раунд переговоров по урегулированию конфликта. Консультации провели представитель ООН и делегация от сирийского правительства.

Отметим, состав участников оппозиции вызвал споры, поскольку правительство Сирии считает, что среди них есть представители террористических организаций.

Война за пять лет унесла жизни уже более 250 тысяч человек, еще миллионам граждан пришлось бежать из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.