Прямой эфир

Сирийская оппозиция согласилась участвовать в межсирийских переговорах ООН

30 января 2016 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Сирии. Сирийская оппозиция согласилась участвовать в межсирийских переговорах ООН. Встреча состоится в штаб-квартире организации в Женеве. Ранее участники встречи пообещали сирийским оппозиционерам устранить основные препятствия для их участия. А пока в Женеве завершился только первый раунд переговоров по урегулированию конфликта. Консультации провели представитель ООН и делегация от сирийского правительства. 

Отметим, состав участников оппозиции вызвал споры, поскольку правительство Сирии считает, что среди них есть представители террористических организаций.

Война за пять лет унесла жизни уже более 250 тысяч человек, еще миллионам граждан пришлось бежать из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ООН

Другие новости рубрики

Все новости
ПАСЕ хотела бы видеть Беларусь в европейской семье
29 января 2016 17:15

ПАСЕ хотела бы видеть Беларусь в европейской семье

Военная промышленность Беларуси: обзор уникальной техники отечественных производителей
29 января 2016 17:13

Военная промышленность Беларуси: обзор уникальной техники отечественных производителей

Беларусь и Санкт-Петербург утвердили перечень и объем поставок отечественного продовольствия на 2016 год
29 января 2016 13:49

Беларусь и Санкт-Петербург утвердили перечень и объем поставок отечественного продовольствия на 2016 год