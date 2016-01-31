Александр Байерль: Беларуси и Австрии необходимо взглянуть друг на друга новыми глазами

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Республике Беларусь Александр Байерль.

Господин посол, мы вас пригласили в Большой театр Беларуси. Может быть, это немного скромнее, чем Венская опера, а, может быть, и нет.

Александр Байерль:

Я не считаю, что Большой театр в Минске меньше либо менее шикарно выглядит, нежели Венская опера. Это очень замечательное здание военного времени.

Вы меня просто поразили. Вы, оказывается, знаете историю этого здания.

Александр Байерль:

Я знаю историю этого здания. И также на ряду с этим зданием можно отметить здание Правительства, которое тоже из тех времен, из тех времен построек. И если вы интересуетесь архитектурой и такими зданиями, то Минск для этой эпохи очень характерен.

А как вы считаете, по-прежнему оружие искусства, орудие искусства такое сильное? Допустим, в Советском Союзе балет, советский балет, пожалуй, был более мощным оружием, чем даже дипломатия.

Александр Байерль:

Я считаю, что действительно искусство является очень важной сферой нашей жизни. Культура является визиткой карточкой каждой страны. И в то же время необходимо отметить то, что президент Республики Беларусь объявил этот год Годом культуры. И нас это очень радует. В связи с открытием посольства мы проведем Год австрийской культуры.

Я очень хорошо помню из своего еще советского детства: если показывали «Лебединое озеро», это означало, что что-то очень плохо. В белорусско-австрийских отношениях все хорошо и, пожалуй, будет еще лучше. Какое музыкальное сопровождение вы бы подобрали для белорусско-австрийского сотрудничества? Может быть, прекрасная музыка Моцарта, которая нас сегодня сопровождает?

Александр Байерль:

Я бы выбрал отрывок из Моцарта либо Йозефа Хайя. Эта музыка будет являться очень гармоничной и подходила бы очень хорошо.

Это должна быть энергичная музыка.

Александр Байерль:

И, конечно же, энергичная.

Когда я был в Вене, меня буквально на каждом шагу преследовали Моцарты и предлагали мне купить конфеты. К сожалению, в Минске пока нет такого массового, может быть, проявления наших символов. На ваш взгляд, кто бы мог ходить по белорусским улицам точно так же, как по улицам Вены в образе Моцарта? Кто это мог бы быть: Франциск Скорина, может быть, Мулявин?

Александр Байерль:

У вас в стране тоже есть очень много Моцартов. К тем, кого вы назвали, я бы мог назвать семью Радзивиллов, Паскевичей из Гомеля.

А вот, пожалуй, еще одна ассоциация с нашей страной. Если в Интернете набрать Минск, очень часто возникает слово «мир». Минск – мир. Мир в Украине. Это правда, в Европе действительно воспринимают Минск таким образом?

Александр Байерль:

Да, действительно существует такая ассоциация. И необходимо отметить то, что Минск принял очень хорошую позицию, выступая площадкой для того, чтобы провести мир между Россией и Украиной. И в Западной Европе за этим следят и отмечают позитивные тенденции.

Беседуя с президентом, когда вы вручали верительные грамоты, такая мысль прозвучала, что Беларусь и Австрия должны по-новому взглянуть друг на друга. Мы готовы взглянуть по-новому и каким будет этот взгляд?

Александр Байерль:

Да, действительно, необходимо взглянуть друг на друга новыми глазами, необходимо открыть новую главу в наших отношениях. В Брюсселе в следующем месяце будут приняты решения касательно санкций. Поэтому давайте откроем эту главу вместе.

Мы очень похожи географически, по территории, по населению мы практически одинаковы.

Александр Байерль:

Было бы хорошо, если бы Австрия была такая же по территории, как Беларусь. Действительно, в плане менталитета мы очень похожи, и даже в повседневной жизни мы действительно очень похожи, я чувствую себя здесь почти как дома.

Жители Австрии тоже боятся бросить обертку от конфеты. У них это не принято, у нас это не принято.

Александр Байерль:

Я действительно заметил, что в Беларуси все очень чисто. Даже если выехать за пределы города и ехать по стране, видно то, что поля ухожены, леса ухожены, люди смотрят за своими домами и стараются наводить порядок.

Если выехать за пределы Минска на север, через несколько десятков километров вы встретите «Логойск» и «Силичи». Это наши горнолыжные курорты. У нас их принято называть «белорусская Швейцария». Но Австрия тоже славится горнолыжными курортами. Так, может быть, впору переименовать в «белорусскую Австрию»?

Александр Байерль:

Очень замечательные горы, там холмистая местность, очень красиво. Я очень люблю север нашего города. Действительно, я в последний раз был там неделю назад и почувствовал себя как дома.

Господин посол, если вы в нашей стрнане чувствуете себя как дома, то я полагаю, что у наших стран очень большое будущее. Я на это надеюсь.

Александр Байерль:

Мы будем над этим работать. И я разделяю вашу надежду.