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ПАСЕ хотела бы видеть Беларусь в европейской семье

29 января 2016 17:15
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Новости Беларуси. Парламентская ассамблея Совета Европы хотела бы видеть парламент Беларуси в европейской семье. Об этом заявил 29 января руководитель делегации Национального собрания нашей страны, который накануне в Страсбурге провел ряд встреч с руководством ПАСЕ.

Последние два года идет активная работа по восстановлению гостевого статуса Беларуси в Парламентской ассамблее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Самосейко, руководитель делегации Национального собрания Беларуси по осуществлению контактов с Парламентской ассамблеей Совета Европы:
Участие в деятельности ПАСЕ, а на первом этапе это, естественно, получение статуса спецприглашенного. О членстве в Совете Европы мы пока говорить не будем. Получение статуса спецприглашенного Беларуси дало бы в первую очередь присутствие на всех Европейских площадках с правом высказывания своего мнения по любым вопросам, с правом доведения своей позиции по любым вопросам, в том числе и исходя из интересов Республики Беларусь.  

# Беларусь-Евросоюз # Николай Самосейко

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