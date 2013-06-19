Итоги встречи Президентов Беларуси и Украины в Киеве

Новости Беларуси. Встречу Президентов Беларуси и Украины эксперты уже называют знаковой. И, хотя с официальным визитом в Киеве Виктор Янукович принимал Александра Лукашенко впервые, политики нередко видятся на международных площадках, где зачастую удается обсудить накопившиеся вопросы и в двусторонних отношениях. Поэтому после вчерашних переговоров от слов перешли к делу. Подписан целый ряд документов. Поставлена точка и в вопросе о демаркации госграницы.

Виктор Янукович, президент Украины:

Подписанием протокола мы даем старт демаркации нашей совместной границы. Этот процесс особо важен, поскольку его скорейшее завершение поспособствует дальнейшему всестороннему развитию межрегионального приграничного взаимодействия.

Еще одна важная тема — участие Украины в интеграционных объединениях. Интерес южных соседей к таможенному союзу и ЕЭП, похоже, стал больше чем экономическим. Политики самого высокого уровня уже не в первый раз говорят о конкретных вариантах совместной работы. Результаты уже есть. В конце мая Украина получила статус наблюдателя в Евразийской экономической комиссии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это общая наша позиция. И России, и Казахстана. Мы очень хотели бы видеть Украину в Едином экономическом пространстве и Евразийском союзе. То, что Украина сегодня ведет переговоры с ЕС, в этом нет ничего чрезвычайного. Мы только хотели бы, чтобы Украина не подписала с другими организациями такой договор, который бы закрыл ей путь, движение в направлении Единого экономического пространства и будущего Экономического союза, о котором мы ведем речь.

Переговоры президентов - в топе политических новостей. Украинские издания пестрят заголовками о сотрудничестве между странами. Приводят свежую статистику и киевские социологи: 45% украинцев считают Беларусь более успешным государством, чем Украина, и только 8% – отдают пальму первенства родной стране. Активно обсуждают итоги переговоров и политологи и экономисты.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ:

Более тесное сотрудничество с Евразийским союзом для Европы, на мой взгляд, один из шансов выйти из нынешнего долгового кризиса. Но здесь, понятно, есть определенные препятствия. В Евросоюзе зачастую ставят политические вопросы выше экономических. Зачастую в ущерб своим экономическим интересам. Многие проблемы решают под диктовку США. Хотя очевидно, что интересы Евросоюза должны бы быть общими с Евразийским союзом.

Беларусь и Украина — стратегические партнеры. Цифра взаимного товарооборота за прошлый год - почти 8 миллиардов долларов. Как уверяют экономисты, встречи на высшем уровне дают импульс двусторонней торговле. Так и есть: Минск и Киев договорились сотрудничать в промышленности. В частности Украине предстоит серьезно обновить парк сельхозтехники. При этом Беларусь предлагает хорошие условия экспортного кредитования и лизинга. Активнее сотрудничать страны будут в атомной энергетике и логистике.

Андрей Русакович, политолог:

Здесь важен такой момент, как общий тон отношений. Когда он дружелюбный, когда он перспективный, когда бизнес обеих сторон видит, что на государственном уровне этому уделяется большое значение, тогда и торговые потоки, и инвестиционная часть продвигаются очень хорошо.

Расширяют Минск и Киев сотрудничество и в гуманитарной сфере. Решено, что уже в следующем году в Украине пройдут дни культуры Беларуси. Ответное мероприятие в нашей стране решено организовать в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.