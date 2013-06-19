Прямой эфир

Мэр Монреаля подал в отставку из-за обвинений в коррупции

19 июня 2013 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Обвиняемый в коррупции и мошенничестве мэр канадского Монреаля подал в отставку. Майкл Эпплбом объяснил свое решение тем, что не может совмещать работу с попыткой защитить себя. Градоначальник отрицает обвинения в свой адрес и уверяет, что сделает все, чтобы это доказать.

Политика арестовали накануне по подозрению в получении взяток от подрядчиков за выдачу разрешений на строительство. Речь идёт о периоде с 2006 по 2011 годы, когда Эпплбом возглавлял один из муниципалитетов. Полиция не исключает, что последуют аресты и других фигурантов по этому делу. Новые выборы мэра Монреаля должны пройти в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Коррупция

Другие новости рубрики

Все новости
Президент России проинформировал Александра Лукашенко о своем участии в саммите «Большой восьмерки»
19 июня 2013 10:57

Президент России проинформировал Александра Лукашенко о своем участии в саммите «Большой восьмерки»

Александр Лукашенко встретился с Виктором Януковичем в Киеве
18 июня 2013 16:48

Александр Лукашенко встретился с Виктором Януковичем в Киеве

Беларусь и Индонезия: ровно 20 лет плодотворного сотрудничества
18 июня 2013 11:33

Беларусь и Индонезия: ровно 20 лет плодотворного сотрудничества