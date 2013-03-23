Итоги визита Александра Лукашенко в Индонезию и Сингапур

В прошлой программе мы рассказали о чудесах и рекордах Индонезии, этого островного государства на 18 тысячах островов. От Минска до Джакарты — 10 тысяч километров, и из белорусских морозов попадаешь в экваториальный зной. Здесь торжественно встречают Александра Лукашенко. У нас обычно хлебом-солью, на экваторе, по традиции — гирляндой с цветами. Приветственные рукопожатия с индонезийскими официальными лицами — дань дипломатическому протоколу. Дальше — дань памяти. В Беларуси высокие гости возлагают венок к монументу победы. В Джакарте есть комплекс Национальных героев. Здесь Александр Лукашенко почтил тех, кто сражался за независимость Индонезии от Нидерландов в сороковых годах прошлого века.

За 20 лет дипотношений это первый государственный визит белорусского лидера. Его ждали. Национальные флаги стран и портреты Президентов — по всему городу. Да и заголовки местных газет исключительно о Беларуси. На страницах, например, «Джакарта пост» журналисты писали о том, что этот визит Александра Лукашенко обязательно продвинет сотрудничество.

Пока взаимная торговля не впечатляет: 130 миллионов долларов за прошлый год. Да и в лучшие времена - в 2011 году - было не больше 220 миллионов. Цифру сделали удобрения и шины. Можно больше. Тем более что Индонезия - четвертая страна в мире по численности населения. К 2030 году, по прогнозам финансовых аналитиков, страна тысячи островов станет седьмой экономикой мира.

Президенты встречаются впервые, но впечатление, что знакомы много лет - так искренне и по-приятельски политики приветствуют друг друга.

Как и у многих местный жителей, у президента Индонезии нет фамилии: Сусило Бамбанг Юдойоно — три личных имени, что переводится как «добродетельный рыцарь». Кстати, лидер страны увлекается музыкой. Выпустил три сольных альбома и играет на многих музыкальных инструментах. Опытный политик у руля страны с 2004 года.

Сусило Бамбанг Юдойоно, президент Индонезии:

Я очень рад, что с вами здесь находится ваша делегация. И надеемся, что наши отношения в области экономики и инвестиций будут развиваться.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хорошо знаю со студенческих лет эту страну. В свое время мне пришлось, занимаясь наукой, писать о ней. Еще и поэтому для меня это загадочная страна, в которой я лично хотел бы побывать.

Александр Лукашенко пригласил Сусило Бамбанг Юдойоно посетить Беларусь. Ответный визит будет, подтвердил индонезийский лидер.

Сегодня Индонезия - перспективная в экономическом плане развивающаяся страна из так называемой «группы одиннадцати», куда входят государства, способные превратить свои нацэкономики в крупнейшие мировые локомотивы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы уверены, что схожесть позиций двух стран по ключевым вопросам мировой повестки дня должна быть дополнена интенсивным торгово-экономическим взаимодействием. С учетом ваших возможностей увеличить объемы добычи угля, мы готовы поставлять надежные современные карьерные самосвалы. Аналогичное предложение - по автомобильной технике. Тягачи, самосвалы, автобусы – модели, которые специально разработаны в соответствии с требованиями индонезийской стороны. Беларусь готова к углубленной промышленной кооперации по созданию соответствующих совместных предприятий. Преимущество здесь создает участие нашей страны в Едином экономическом пространстве Беларуси, Казахстана и России.

Уже с 2015 года Ассоциация стран Юго-Восточной Азии превратится в один большой торговый союз. Таким образом, белорусские товары, попадая на индонезийские прилавки, автоматически попадают на рыки еще 10 стран с населением более чем полмиллиарда человек. То же самое и наоборот: Беларусь для Индонезии – своеобразные «ворота» на пути к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.

Большая часть ВВП Индонезии складывается за счет промышленности и сельского хозяйства. Правда, аграрные работы мало механизированы. Тут и пригодится белорусская техника. Она будет полезна, кстати, и при создании инфраструктуры на островах. В Индонезию поставят 50 грузовиков минского завода и 20 тракторов. Дальше - больше. В ближайшие годы - еще 600 тракторов.

При Сулисто, руководитель Комитета по сотрудничеству с Россией и СНГ Индонезийской Торгово-промышленной палаты:

Беларусь и Индонезия дополняют друг друга. Например, в Индонезии есть пальмовые плантации, и чай, и кофе, а Беларусь производит тракторы и может поставлять их нам для развития сельского хозяйства в этом регионе.

В карьерах на острове Калимантано уже работают белорусские БелАЗы. 5 самосвалов закупили для добычи угля. По словам гендиректора предприятия, индонезийцы планируют купить в 100 раз больше машин. Следующим шагом может стать создание совместных сборочных производств.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ»:

И самое главное, что наши покупатели убедились в том, что наши машины экономически превосходят наших конкурентов. Экономия топлива составляет от 18 до 20 процентов, в зависимости от условий, в которых работает машина.

Вообще, Беларусь заинтересована в притоке инвестиций из Индонезии. После экономического форума, куда бизнесменов пропускали чуть ли не по конкурсу, - таким большим был интерес - стало известно, во что готов вкладываться восточноазиатский бизнес. Например, в строительство молочно-товарных комплексов.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Заинтересованность проявляется в отношении поставок масла сливочного, сыров наших – всей продукции. Обсуждались вопросы по созданию совместных предприятий по переработке мяса на территории Республики Беларусь.

Полюбили в Азии и белорусские макароны. В перспективе появится совместное предприятие в Лиде. Из азиатской республики в Беларусь возят, в основном, каучук, мелованную бумагу и какао-масла. В Индонезию из синеокой отправляют, в основном, шины. Уже прорабатывается проект и по совместному их производству.

Важная статья экспорта в эту страну и калийные удобрения. Теперь подписан 3-летний контракт на поставки по 250 тысяч тонн калийных удобрений каждый год. Цена вопроса - 107 миллионов долларов ежегодно.

Владимир Семашко, первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь:

Мы чрезвычайно заинтересованы. И у нас есть мощности. Мы поставили на экспорт 6,7, а мы можем производить до 10,5 млн. тонн. То есть свободная мощность, поэтому мы заинтересованы в развивающихся рынках таких развивающихся, как Индонезия.

Делегация из Беларуси была представительной. Министры и руководители предприятий - нарасхват. График переговоров с индонезийскими коллегами расписан по минутам. Встречи и переговоры принесли дюжину новых контрактов.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Наши экономики взаимодополняемые. Мы не конкуренты в этом плане. Мы рассматриваем друг друга как равноправных партнеров, что очень выгодно для наших государств и для наших народов. И поэтому мы договорились о том, что сегодняшняя встреча Президентов послужит новым импульсом для дальнейшего наращивания нашего сотрудничества во всех сферах и областях.

Две страны подписали и пакет межгосударственных документов о сотрудничестве в экономике, науке, правовой сфере. Проще будет работать и бизнесменам: ратифицировано соглашение об избежании двойного налогообложения. Президенты выглядели довольными переговорами.

Сусило Бамбанг Юдойоно:

Углубление сотрудничества с Беларусью в будущем – политический капитал для нас. Сегодня подписание документов – первый шаг к сотрудничеству в будущем. Уверен, можем увеличить товарооборот. Надеюсь, что мы усилим наши двусторонние отношения. Участие Беларуси в Таможенном союзе – это возможность наращивания сотрудничества, как и наше участие в АСЕАН.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Углубление отношений с государствами Юго-Восточной Азии – один из приоритетов внешней политики Беларуси. При этом Индонезия является ключевой страной для продвижения наших интересов в этом обширном регионе. Беларусь для Индонезии также может стать своего рода мостом в сопредельные государства.

От Индонезии до Сингапура — рукой подать. Три в одном: город, страна, остров. Но главное - крупнейший финансово-промышленный центр в Юго-Восточной Азии. Сингапур всего лишь вдвое больше Минска, но здесь расположены 280 офисов крупнейших корпораций и 5 тысяч региональных представительств мировых компаний. Это еще одна точка остановки белорусского Президента.

Частенько стали мы вспоминать о Сингапуре. Еще бы! – маленькая страна – еще меньше, чем наша, скромные природные ресурсы – еще скромнее, чем у нас, - но в мировом рейтинге благополучия - в первых строках! И на этой неделе в Сингапуре принимали как дорого гостя Президента Александра Лукашенко. Видимо, опытным глазом сингапурские руководители рассмотрели белорусский потенциал. Президент Сингапура так и отметил: на фоне неопределенности развития мировой экономики экономика Беларуси за последние 10 лет увеличилась вдвое!

Истана, в переводе «дворец», — официальная резиденция президента Сингапура, это правительственное поместье с полями для гольфа и редкими растениями еще колониальных времен. В этом историческом для Сингапура месте сегодня встречают с государственным визитом Александра Лукашенко.

В честь исторического приезда высокого гостя военный оркестр отрепетировал белорусский гимн. Исполняется впервые.

Протокольное фото у всех на виду, а вот переговоры — за закрытыми дверями. 26 миллионов - мизерный товарооборот между Сингапуром и Беларусью. Непозволительно мало, считает Александр Лукашенко. Можно увеличить в 10 раз. Пока торгуют шинами и удобрениями. В Сингапуре работает офис «Белорусской калийной компании», которая продает удобрения в 12 стран.

Валерий Иванов, генеральный директор ЗАО «Белорусская калийная компания»:

За прошлый год мы реализовали в этот регион 2 миллиона 215 тысяч тонн калийных удобрений. В результате переговоров и работы в течение этой недели есть предварительная договоренность по реализации около 2,5 миллионов тонн калийных удобрений.

Еще больше экономики в общении белорусского Президента с премьером Сингапура.

Ли Сянь Лун - сын легендарного Ли Куан Ю, под руководством которого страна добилась таких высот. Кстати, премьер-министр в Сингапуре имеет решающее слово: республика парламентская.

Экономики Беларуси и Сингапура чем-то похожи: 70 процентов продукции идет на экспорт, ставку делают на человеческий капитал, предпринимательство и развитие высоких технологий. Своим опытом Сингапур готов делиться. Например, в разработке модулей электронного правительства. Их виртуальная система общения с властью признана лучшей в мире.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы договорились, конечно же, о направлениях сотрудничества в финансово-экономической сфере, сфере торговли, экономики. Через Сингапур мы можем поставлять в этот регион ряд наших товаров, этой продукции нефтехимической отрасли и станкостроения, электроники и металлообработки.

Чтобы стать ближе с Сингапуром, подписано соглашение о безвизовых поездках. Пока для дипломатов, но в будущем свободное перемещение между странами будет возможно для всех.

Что касается инвестиций, Беларуси тоже есть что предложить. Возможно участие сингапурских компаний в приватизации белорусских предприятий. Подписан договор об избежании двойного налогообложения, что упрощает работу бизнесменам. В планах Сингапура и размещение своих предприятий в Белорусско-китайском индустриальном парке.

Александр Лукашенко считает, что успешный Сингапур сегодня – образец развития государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

История развития независимого Сингапура – это уникальный опыт для всех стран. Он может быть полезен для всех, в том числе и для нашего белорусского государства.

Первый в истории наших отношений наших стран визит на высшем уровне в Сингапур позволил начать диалог по широкому кругу вопросов, представляющих обоюдный интерес. Мы заложили фундамент взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах на благо народов наших стран.

Тони Тан Кенг Ям, президент Сингапура:

Сингапур был и остается традиционными «воротами» в регион. И мы будем рады поделиться нашим опытом. Уверен, наши экономические отношения имеют большой неиспользованный потенциал. За последние 10 лет экономика Беларуси увеличилась вдвое, что является достижением на фоне неопределенности развития мировой экономики.

Белорусско-сингапурский бизнес-форум, проведение которого состоится завтра во время визита главы государства, будет способствовать еще более широкому ознакомлению с существующими в Беларуси возможностями.

Какие возможности есть — белорусы рассказали напрямую. Для этого и был организован бизнес-форум. Так, Беларусь и Сингапур создадут совместные предприятия по реализации авто-запчастей на рынке Азии. А ещё наша страна может стать для Сингапура идеальной площадкой для производства электроники.

Белорусским бизнесменам придется учитывать и особенности местного менталитета. Жители Сингапура привыкли жить законом фэн-шуй. Это колесо обозрения – самое большое в мире. Его высота с 55-этажный дом, и с ним связана такая история. Когда его только построили, мастера фэн-шуй посоветовали властям сменить направление вращения колеса, мол, движение против часовой стрелки отпугивает от города удачу, и власти Сингапура пошли на этот шаг и развернули колесо в нужном направлении, чтобы привлекать в город только положительную энергию. Зато на это понадобилась шестизначная сумма.

Где, как ни в Сингапуре, обсуждать многомиллионные контракты. На край света пришлось ехать, шутит Александр Лукашенко, встречаясь с руководителем крупнейшего холдинга в странах Персидского залива и Ближнего Востока.

Шейха Дея бинт Ибрахим Аль-Халифа - сестра королевы Бахрейна и одна из самых влиятельных женщин арабского мира по рейтингу журнала «Форбс». Для встречи с Александром Лукашенко выбрала строгое, но совсем не в восточном стиле платье лилового цвета.

Компания «Рияда Груп», которой руководит бизнес-леди, включает в себя более 30 совместных предприятий на территории Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Представители компании в прошлом году посетили предприятия «МАЗ» и «БелАЗ». Они хотят наладить поставки этой техники на рынки стран Персидского залива.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Насколько я информирован о планах наших совместных, то ради реализации этих планов стоило ехать так далеко.

Шейха Дея бинт Ибрахим Аль-Халифа, президент холдинговой компании «Рияда Груп»:

Да, существует ряд конкретных планов, которые необходимо лишь завершить. Мы уже вкратце обсудили с господином Семашко возможности дальнейшего сотрудничества. В частности, что касается организации производства и начала совместной работы.

Известно о планах «Рияда Груп». Это вложение денег в сборку пассажирской техники в Омане, привлечение белорусских компаний к участию в нефтегазовых проектах на Ближнем Востоке и создание совместного предприятия по производству продуктов питания.

Президентское турне по Юго-Восточной Азии уже назвали прорывным. Для экономик Беларуси, Индонезии и Сингапура это только начало. Следующие переговоры запланированы Главой белорусского государства с руководством и бизнесменами ОАЭ уже в ближайшие дни.

Итоги визита в полной мере оценить невозможно. Пока еще не возможно. На высшем уровне подтвердили, что страны интересны друг другу, но многое зависит от активности бизнеса, а активность бизнесменов зависит от того, какие условия предложат им для вхождения на рынок. Не появятся ли неожиданные препятствия? В конце концов, конкурентную среду, уже сложившуюся и в Беларуси, и в Индонезии, и в Сингапуре тоже, конечно же, нужно освоить, если угодно, приспособиться к ней.