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Александр Лукашенко в ОАЭ: в планах - переговоры с руководством и встречи с представителями бизнес-кругов

23 марта 2013 14:05
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Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в страны Юго-Восточной Азии. Александр Лукашенко из Сингапура направился в Объединенные Арабские Эмираты. Запланированы переговоры с руководством этой страны и встречи с представителями бизнес-кругов.

Это уже третье посещение главой нашего государства Объединенных Арабских Эмиратов. Предыдущий визит был в 2007 году.

Эмираты – основной торговый партнер Беларуси среди арабских государств Персидского залива. В ОАЭ наша республика экспортирует продукцию машиностроения, нефтепродукты, подшипники, шины, стекловолокно.  Сотрудничество имеет большие перспективы. В частности, в инвестиционной, в сфере недвижимости и гостиничного комплекса. Страны также оказывают друг другу тесную поддержку в международных организациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Семешко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ОАЭ:
Один из крупнейших арабских холдингов прорабатывает сейчас предметные проекты Беларуси. Может быть пока преждевременно называть места реализации, но это инфраструктурные проекты по строительству гостиниц, деловых центров, бизнес-центров.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-ОАЭ

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