Индонезия ввела безвизовый режим для белорусских туристов

Новости Беларуси. Индонезия ввела безвизовый режим для белорусов. Речь идет о туристах, которые планируют пробыть в стране не более 30 дней. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в нашем внешнеполитическом ведомстве. Для безвизового въезда в Индонезию необходимо предъявить обратный билет и паспорт, до окончания срока действия которого остается не менее шести месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник Управления информации–пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Право безвизового пересечения границы Индонезии предоставляется при условии въезда и выезда через определенные индонезийской стороной пункты пропуска в аэропортах, портах и на пограничных переходах.

При туристических поездках продолжительностью более 30 дней, а также при поездках в иных целях для граждан Беларуси сохраняется возможность получения визы по прибытии в Индонезию. Этот порядок действует в отношении белорусских граждан с 16 марта 2015 года.