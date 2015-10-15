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Индонезия ввела безвизовый режим для белорусских туристов

15 октября 2015 11:07
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Новости Беларуси. Индонезия ввела безвизовый режим для белорусов. Речь идет о туристах, которые планируют пробыть в стране не более 30 дней. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в нашем внешнеполитическом ведомстве. Для безвизового въезда в Индонезию необходимо предъявить обратный билет и паспорт, до окончания срока действия которого остается не менее шести месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник Управления информации–пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Право безвизового пересечения границы Индонезии предоставляется при условии въезда и выезда через определенные индонезийской стороной пункты пропуска в аэропортах, портах и на пограничных переходах.
При туристических поездках продолжительностью более 30 дней, а также при поездках в иных целях для граждан Беларуси сохраняется возможность получения визы по прибытии в Индонезию. Этот порядок действует в отношении белорусских граждан с 16 марта 2015 года.

# Беларусь-Индонезия # Дмитрий Мирончик

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