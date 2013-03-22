«Хатынь» – один из тысячи фактов политики геноцида гитлеровской Германии по отношению к населению Беларуси

Новости Беларуси. День памяти сегодня в «Хатыни». 70 лет назад, именно 22 марта 1943-го года были сожжены жители этой белорусской деревни. В живых остались только пятеро детей и один взрослый. Страшную судьбу вместе с Хатынью разделили более 9 тысяч сел и деревень, 600 из них - уничтожены вместе с жителями. Некоторые после войны уже не возродились.

Беларусь призывает объединить усилия всех людей доброй воли в борьбе против насилия и террора. Об этом говорится в обращении главы белорусского государства Александра Лукашенко в связи с 70-й годовщиной Хатынской трагедии:

«70 лет - для истории всего лишь краткий миг. Однако кое-кто уже успел забыть уроки Второй мировой войны. И сегодня некоторые сильные мира сего пытаются вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, используя политический, экономический и информационный шантаж, применяют военную силу против простых граждан. В разных уголках земного шара то и дело поднимает голову международный терроризм, унося жизни ни в чем не повинных людей», - отметил глава государства.

В мемориальном комплексе «Хатынь» 22 марта по традиции прошел митинг-реквием. Присутствующие собрались, чтобы еще раз напомнить: эта трагедия – не случайный эпизод войны, а один из тысячи фактов политики геноцида гитлеровской Германии по отношению к населению Беларуси., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К Вечному огню был возложен венок от главы государства, дипкорпуса, православной и Римско-католической церквей и других организаций.

С тех пор, как эту деревню сожгли, ее нет на географической карте, но ее знает весь мир. Такую памятную запись оставил Петр Миронович Машеров, когда посещал Хатынь несколько десятков лет назад.

Сегодня мемориал как памятник одной из самых страшных трагедий прошлого века по прежнему производит огромное эмоциональное впечатление.

Анатолий Новиков, председатель Республиканского общественного союза ветеранов:

Почтить память всех, кого унесла Великая Отечественная война. И на фронте, и в тылу, и военных, и мирных жителей.

Мартовский день 1943 года стал последним для 149 жителей этой деревни. Утром карательный отряд во главе с командиром батальона особого назначения СС Оскаром Дирлевангером окружил деревню. Из домов выгнали стариков, детей, женщин и мужчин. Всех загнали в сарай и подожгли. На месте лесной деревни остались пепелище и печные трубы.

Трагедию Хатыни нельзя причислить к случайному эпизоду войны. Каждую десятую белорусскую деревню тогда постигла такая же участь. Это тысячи фактов геноцида гитлеровской Германии по отношению к белорусским людям.

Многие населенные пункты так и не удалось восстановить. Память о них хранит единственное в мире кладбище деревень. В каменные плиты вмурованы 186 урн. В них – земля и пепел с мест трагедий.

На митинге можно было встретить и непосредственных участников тех событий.

Софья Отрашевская, жительница деревни Уголец:

130 домов у нас было, все сожгли, двух дядек моих убили. Немцы расстреляли в той же деревне.

В официальной части глава Администрации Президента огласил обращение Александра Лукашенко по случаю 70-ой годовщины Хатынской трагедии. В нем было отмечено, что Беларусь призывает объединить усилия всех людей доброй воли в борьбе против насилия и террора. К вечному огню возложили и венок от президента.

70-ой годовщине со дня уничтожения Хатыни теперь посвящена и почтовая марка. В церемонии ее гашения принял участие глава Администрации Президента.

Трагедия Хатыни стала уроком всему человечеству, и памятники, подобные этому мемориальному комплексу, нужны не только для того, чтобы сохранить память о погибших.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Грустное, но святое место для Беларуси. И не только для Беларуси, а для всего человечества. Такие памятники нужны не мертвым, они нужны живым для того, чтобы люди помнили и никогда не допускали ничего подобного.

В митинге-реквиеме приняли участие тысячи людей. Не только высшие должностные лица: представители общественных организаций, православной и католической конфессий, просто неравнодушные люди.

Белорусы:

Каждому человеку хочется отдать память тем людям, которые уже никогда не смогут жить, не смогут радоваться жизни.

Хатынь для меня близка с самого детства, скажем так. Я думаю, что сегодня должна скорбить вся страна вместе с нами.

Екатерина Сазонко сейчас учится в десятом классе Каменской средней школы. Девушка посвятила стихи Хатынской трагедии.

Екатерина Сазонко, учащаяся 10 класса ГУО «Каменский детский сад – средняя школа»:

Совсем недавно мы были в Хатыни, в музее. И после этого захотелось написать что-то про эту трагедию, чтобы люди всегда помнили.

«Птица мира летает над каждым из нас, протяни ей с любовью ладони. Сохраним же наш мир здесь и сейчас, и тогда война нас не тронет».