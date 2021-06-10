Белорусские депутаты обратились к мировому сообществу: «Давление на нашу страну не прекращается, а только усиливается»

Новости Беларуси. Выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Беларуси. С таким призывом к мировому сообществу обратились депутаты всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повод для обращения очевиден – внешнее давление на нашу страну не может не беспокоить белорусов и тех, кому доверено публично выражать их мнение. Депутаты и сенаторы считают, что вместо поддержки и сотрудничества западные страны развернули массированную информационную агрессию. Цели подобного коллективного давления – не только формирование крайне негативного образа Беларуси на международной арене, но и попытка вовлечь наших людей в деструктивную деятельность, подтолкнуть к госперевороту.

Сегодня политическое и экономическое давление на нашу страну не прекращается, а только усиливается. Заявленная цель – содействие укреплению демократических ценностей и свобод. Однако фактический результат совершенно иной – подрыв экономического потенциала нашей страны, замедление развития, сокращение социальных программ, снижение благополучия людей и, как результат, – слом суверенной белорусской государственности, формирование зоны экономической, геополитической, социальной нестабильности в самом центре Европы, которая и так переживает целую череду кризисов… Мы обращаемся к нашим зарубежным партнерам с призывом – соблюдайте принципы и нормы международного права во взаимоотношениях с Беларусью, ведь порвав их однажды, вновь придать им значимость будет сложно.

«Чтобы прекратили необоснованное давление на нашу страну». Наталья Кочанова об обращении депутатов Беларуси к мировому сообществу

Авторы обращения подчеркивают – мы готовы к диалогу, но не к принуждению. А любые посягательства на право белорусов самостоятельно выстраивать свой путь развития – без перспектив.