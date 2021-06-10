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«Дайте возможность этим спортсменам выступать». Кирилл Кикнадзе прокомментировал предложении отстранить белорусскую сборную от участия в ОИ в Токио

10 июня 2021 11:29
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Новости Беларуси. Политика санкций никогда не приводила к позитивным изменениям. Между тем колоссальное давление оказывается сегодня не только на белорусские предприятия или общественность. Под ударом оказались и наши спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Европарламента призвали запретить им участвовать в Олимпиаде в Токио и других спортивных мероприятиях. Вот мнение на этот счет журналиста, обозревателя Кирилла Кикнадзе.

«Дайте возможность этим спортсменам выступать». Кирилл Кикнадзе прокомментировал предложении отстранить белорусскую сборную от участия в ОИ в Токио-1

Кирилл Кикнадзе, журналист, телеведущий:
Все заветы Кубертена, Пьера де Кубертена, сводятся на нет. Я не знаю, сколько раз он уже вращается в своем гробу от того, что за последние восемь лет происходит в мире большого спорта. В мире олимпийских, чистых олимпийских идей, чистого олимпийского движения, к которому он призывал все страны мира. И до сих пор никаких уроков из этого не извлечено. Политика влезает туда, где ее совсем не ждут, политика влезает в спорт, спорт высших достижений. Цикл из четырех лет, когда спортсмен делает все от него зависящее, чтобы попасть и добиться главной цели своей жизни, сводится на нет. Сводится на нет теми, кто по сути к спорту имеет достаточно отстраненное отношение. Люди хотят заниматься спортом высших достижений вне зависимости от того, что происходит в их стране. Они хотят добиваться своей цели: золота, серебра, бронзы. Они хотят, чтобы о них говорили, они хотят выступать. Дайте возможность этим спортсменам выступать.

# Олимпиада 2020 # Кирилл Кикнадзе # Фотофакт

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