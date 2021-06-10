«Дайте возможность этим спортсменам выступать». Кирилл Кикнадзе прокомментировал предложении отстранить белорусскую сборную от участия в ОИ в Токио

Новости Беларуси. Политика санкций никогда не приводила к позитивным изменениям. Между тем колоссальное давление оказывается сегодня не только на белорусские предприятия или общественность. Под ударом оказались и наши спортсмены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Европарламента призвали запретить им участвовать в Олимпиаде в Токио и других спортивных мероприятиях. Вот мнение на этот счет журналиста, обозревателя Кирилла Кикнадзе.