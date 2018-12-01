Александр Лукашенко: торговые войны могут стать шансом для успешного развития экономик стран ЕАЭС

Новости Беларуси. Беларусь выступает за сохранение многополярного мира. Приверженность такой позиции подтвердил Президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 24», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир» В беседе с российским журналистом Александр Лукашенко подчеркнул, что «торговые войны», которые в последнее время активно разворачиваются в мире, могут стать шансом для успешного развития экономик стран ЕАЭС, если, конечно, мы будем работать прежде всего в общих, а не в личных интересах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Уникальный шанс. Россию давят со всех сторон, я смотрю, как вы там отбиваетесь, про эти санкции уже болтовня идет везде. Слушайте, успокойтесь. Мы – небольшая страна – под санкциями были 10 лет. Вертелись как ужи на сковородке. Выжили.

А если бы мы вместе бы сейчас, объединившись? Понимаете, шанс для наших экономик. Счастье, что мы создали ЕврАзЭС. Давайте осуществим здесь прорыв и покажем тем, кто мечтает о санкциях и накладывает их на Россию (считайте, и на нас). И не надо рыдать и плакаться, что мы под санкциями. Невозможно огромную такую территорию с таким населением (под 200 миллионов), с таким сопряжением экономик и предприятий куда-то опустить, под какие-то санкции. Невозможно. Тем более самая крупная завтра экономика мира – Китай – мы с ним в блестящих отношениях.