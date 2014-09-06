Прямой эфир

6 сентября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Петра Порошенко

06 сентября 2014 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 сентября состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Украины Петром Порошенко.

Глава украинского государства специально позвонил Александру Лукашенко, чтобы поблагодарить его за ту роль, которую сыграла Беларусь и лично президент Беларуси в результативной работе в Минске контактной группы «Украина – Россия – ОБСЕ».

Как отметил Петр Порошенко, подписанный 5 сентября протокол о прекращении огня на востоке Украины призван стать фундаментом дальнейшего движения вперед по пути мирного урегулирования ситуации в Украине.

Главы государств обсудили также вопросы экономического сотрудничества двух стран и торговых отношений с Таможенным союзом.

В ходе разговора президенты затронули тему избрания Украины в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Украина

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске подписано соглашение о прекращении огня на юго-востоке Украины с 18.00 5 сентября
06 сентября 2014 16:31

В Минске подписано соглашение о прекращении огня на юго-востоке Украины с 18.00 5 сентября

06 сентября 2014 11:18

Заявление Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко

Петр Порошенко заявил о готовности организовать 6 сентября обмен военнопленными между силовиками и ополченцами
05 сентября 2014 18:03

Петр Порошенко заявил о готовности организовать 6 сентября обмен военнопленными между силовиками и ополченцами