Мнения мировых СМИ, экспертов и Интернет-пользователей о подписанном в Минске соглашении и заявлении Александра Лукашенко

Новости Беларуси. Заявление президента Беларуси получило широкий резонанс в средствах массовой информации. Причем как в Беларуси, Украине и России, так и в странах Евросоюза. Большинство ведущих белорусских Интернет-изданий опубликовало полный текст заявления главы государства.

Широкий резонанс заявление Александра Лукашенко получило и в ведущих мировых СМИ. Так, крупнейшее российское информационное агентство «ИТАР-ТАСС» распространило текст заявления белорусского лидера. Информационное агентство РБК вышло под заголовком «Лукашенко выступил за продление контактной группы по Украине». «Лукашенко надеется на полный и бесповоротный мир на Украине» – так озаглавило свой материал одно из ведущих информационных агентств России «Риа-Новости».

Ознакомиться с текстом заявления можно и на сайте «Балтинфо». Полный текст заявление президента Беларуси есть и на сайте телеканала «Евроньюс».

Большой резонанс заявление Александра Лукашенко вызвало и в средствах массовой информации Украины. На сайте журнала «Корреспондент» появились цитаты из заявления белорусского лидера. Информационное агентство «Лигабизнесинформ» на своем сайте разместило материал, посвященный заявлению Александра Лукашенко по итогам заседания контактной группы в Минске. На сайте украинского информационного агентства «Украининформ» также появилось заявление президента под названием «Минские договоренности – первый шаг к миру на Донбассе».

Широко обсуждают заявление президента Беларуси и экспертное сообщество. Политологи отмечают роль Минска в урегулировании конфликта на Украине, ведь именно здесь накануне было положено начало мирного процесса.

Арсений Сивицкий, политолог:

Как заявил сегодня Александр Григорьевич Лукашенко, дело в том, что для Беларуси действительно это большая честь – организовывать и проводить подобные переговоры. Дело в том, что наша позиция весьма понятна, очевидна и рациональна. Конфликт происходит прямо на нашей границе. И Беларусь как никакая другая страна заинтересована в скорейшем его прекращении. Да, безусловно, известно, что Минск приложил достаточно серьезные усилия для организации этих переговоров. Во время подготовительного процесса наш вклад отметил в том числе и украинский президент Петр Порошенко. Минск во многом выступал своеобразным медиатором, который обеспечивал коммуникацию между элитами Кремля и Киева все это время. Поэтому тот факт, что в Минске были организованы эти переговоры, это тоже не случайность.

Алексей Беляев, политолог:

Надо более глубоко смотреть на позицию белорусского лидера. Она с самого начала конфликта была очень хорошо очерчена. То есть Александр Григорьевич Лукашенко сразу заявил, что он не представляет себя в роли примирителя-переговорщика, который будет пытаться навязать свое мнение всем сторонам. Но при этом он выступает за скорейшее, быстрейшее урегулирование этого конфликта и готов сделать со стороны Беларуси все возможные шаги, что мы и видели. То есть мы видим, что было предоставлено место, были предоставлены возможности размещения участников. Никаких проблем с перемещением их по территории Беларуси. И одновременно мы видим, что на первых полосах и непосредственно в самом переговорном процессе белорусский лидер практически не участвует, заняв позицию нейтралитета и дав возможность конфликтующим сторонам самим разбираться.

Андрей Русакович, политолог:

Взвешенная позиция руководства Республики Беларусь, направленная на урегулирование конфликта политически мирным путем и предоставление возможности в Минске встретиться всем заинтересованным лицам, явилась в определенной степени определяющей.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM, политолог:

Минск – это оптимальная площадка, поэтому это подтверждение было, констатация факта того, что результативность. Попытки поговорить были во Франции, Бельгии, Швейцарии, а результата не было. Сейчас возник маленький хороший. Ночь без войны в Донецке и Луганске – это уже большого стоит. Если удастся отпустить людей, возникнут коридоры, пойдут гуманитарные грузы, второй шаг, третий. Мы, кстати, никуда не спешим и никого не торопим. И это тоже привлекает партнеров разговаривать у нас. Мы не жмем, не давим, не вынуждаем, не понуждаем к миру.

Владимир Фесенко, политолог (Украина):

Президент Беларуси сыграл свою важную роль в поиске компромиссов, в поиске этого перемирия. И то, что Минск стал площадкой для поиска мира на востоке Украины, я думаю, что это очень важно и для Украины, и для всех, кто связан с этим конфликтом. И с этой точки зрения, конечно, наши белорусские братья сыграли важную роль.

Обсуждают заявление белорусского лидера и Интернет-пользователи как в Беларуси, так и широко за ее пределами. И вот некоторые мнения.

Интернет-пользователь purity_a:

История запомнит, где попытались предотвратить сползание континента к новой войне, и кто этому способствовал. Минск красной строкой вошел в новейшую историю Европы.

Интернет-пользователь ux2:

Президент дал принципиальную оценку действиям президентов России и Украины, которые на минской земле пришли к пониманию необходимости мира. Вместе с тем, именно кипучая деятельность нашего президента по достижению мира превратила Минск в международную площадку, значение которой будет непрерывно возрастать. Не за горами то время, когда все международные мероприятия будут немыслимы вне Минска и без участия А. Лукашенко.

Интернет-пользователь Лисовский (Россия):

Это отличный шанс остановить войну! Надо сказать спасибо белорусам и их президенту за то, что способствовали примирению!

Интернет-пользователь rigr (Беларусь):

Президент молодец, рейтинг зашкаливает. И оппозиция молодец – своей никчемностью хорошо оттеняет действующую власть. А по миру на Украине: Обама сделал посыл, что скептически относится в перемирию. Для некоторых украинских политиков, это как приказ к продолжению войны.

Интернет-пользователь Бешан (Украина):

Кто-то из политиков, не помню, сказал, что белорусская земля уже сама по себе как бы располагает к миру и согласию. И другие переговорщики, которые были в Минске, в том числе и из ОБСЕ, соглашались с этим. Значит, что-то в этом на самом деле есть. Белорусская земля – земля мира и согласия! И пусть так будет всегда!

Интернет-пользователь Р. (Беларусь):

Кто бы мог подумать, что госпожа Эштон будет пожимать ему руку? Это ведь не демократично!!! Или то, что миссия ОБСЕ первой прилетит в Минск на переговоры? Майдан, который все хором хвалили, привел к тысячам жертв. А белорусский Президент, которого все так ругали, -- оказался миротворцем.

Интернет-пользователь Skarlet1967 (Россия):

Неоценимый вклад президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации встречи контактной группы «Украина – Россия – ОБСЕ» в Минске, понимают все. Это только первые, осторожные шаги в направлении к миру на Украине. Хочется надеяться, что кровопролитие в этой стране скоро закончится.

Интернет-пользователь Кир_Великолепный (Беларусь):

Это очень символично, что место попыток достижения мира между Украиной и представителями республик, так или иначе связанных с Россией, является Беларусь. Если мир все-таки наступит, то это без сомнения станет самым большим достижением нашей с вами страны со времен обретения независимости.

Интернет-пользователь Алима_Мусаева (Беларусь):

Подписываюсь под каждым словом. Действительно, главное скорее остановить кровопролитие. Немного поражают диванные политологи, которые разглагольствуют о том, что Лукашенко мог сделать не так, при том, что благодаря ему огонь наконец-то прекращен!

Интернет-пользователь Благо Дари (Россия):

Очень хотелось бы в это верить. Да и Лукашенко грамотно поступил в этой ситуации. В Минске все нормально прошло. Осталось только соглашение выполнить.