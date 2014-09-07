Новости Беларуси. 7 сентября протокол, подписанный в Минске 5 сентября участниками трехсторонней контактной группы, размещен на сайте ОБСЕ. Документ включает в себя 12 пунктов.

Первым значится «обеспечение незамедлительного двухстороннего прекращения применения оружия». Следующим шагом, о котором договорились стороны, в документе значится мониторинг и верификация режима перемирия со стороны ОБСЕ.

Режим прекращения огня, согласно достигнутым договоренностям, вступил в силу вечером в пятницу, 5 сентября, в 18.00 по киевскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.