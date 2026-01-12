Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Глава Минобороны Великобритании хочет похитить Путина. «Если бы была возможность похитить любого мирового лидера, то я выбрал бы Путина», – заявил он во время визита в Киев. Андрей Николаевич, такой кусок пирога Британия откусить сможет?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Как говорили в одном зоопарке: «Съесть-то он съесть, да хто ж ему дасть?» Вы сами, девчонки, посмотрите на этого Джона Хили, обнять ведь и плакать, правда же?

Ему бы не интервью давать, ему бы классиков читать. А они писали так: «Никогда, – принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич, – никогда Воробьянинов не протягивал руки. – Так протянете ноги, старый дуралей! – закричал Остап».

Они, все эти общевропейцы и даже англичане, сейчас просто щеки дуют. До мокрых штанов боясь Трампа и одновременно желая быть на него похожими. На самом же деле Британия не может нынче сама проглотить никакого куска. Англичанка больше не управляет миром. Англичанку больше никто не боится. Но англичанка по-прежнему гадит – и вот об этом надо, девчонки, всегда помнить.

Никогда и никого Англия не побеждала в честном бою. А только пиратами, коалициями, чужими руками, ослами с золотом, разделяя весь мир и тем самым пытаясь над ним властвовать. Потому и то, о чем сейчас мечтает их Хилый Джон, есть лишь очевидная попытка намекнуть всем мировым террористам, за что именно Британия готова заплатить. Но она даже и террористов кинет – обязательно кинет, хайли лайкли, можно даже не сомневаться.

Однако раз уж они себе такое позволяют говорить открыто и на весь мир, то я бы, девочки, тоже перестал стесняться. И с первого класса, с детского сада учил бы детишек простому правилу: Великобритания – вечный враг, англичанка гадит, гадит всем, так будет всегда. И нечего тут стесняться, а даже наоборот: говорить правду легко и приятно.