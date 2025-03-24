Церемония инаугурации Президента Беларуси состоится в 12:00 – детали мероприятия 25 марта

Церемония инаугурации вновь избранного Президента Беларуси начнется 25 марта в полдень. Подробности сообщили в пресс-службе главы государства. В 11:45 кортеж в сопровождении эскорта из 9 мотоциклистов начнет движение по проспекту Независимости. По главным улицам города он проедет 13 километров. Все это белорусы увидят в прямом эфире – трансляцию покажут все национальные телеканалы. После Александр Лукашенко даст клятву на верность Отечеству и народу в присутствии 1 100 гостей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свидетелями значимого момента, принесения присяги, станут члены Президиума Всебелорусского народного собрания, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, судьи Конституционного и Верховного судов. По традиции, у церемонии инаугурации есть несколько составных частей. Все основные элементы будут сохранены. Так, военнослужащие принесут клятву на верность белорусскому народу и Президенту. Состоится торжественный марш роты почетного караула.

25 марта состоится инаугурация Президента – вспоминаем историю принесения клятвы белорусскому народу.

Согласно Основному закону Беларуси, Президент вступает в должность не позднее двух месяцев со дня избрания. Выборы главы государства в минувшем январе завершили насыщенный электоральный цикл. Белорусы проголосовали за мир, стабильность и благополучие. В непростой геополитической обстановке наша страна показала всему миру способность отстаивать национальные интересы. По оценкам наблюдателей, президентские выборы в Беларуси были прозрачными и демократическими, проведены в полном соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом. Голосование показало единство белорусского народа в стремлении сохранить свою страну и жить в мире и согласии. Александр Лукашенко одержал убедительную победу. За его кандидатуру – 86,82 % граждан страны, принявших участие в голосовании.